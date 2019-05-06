Учредитель известного барнаульского фонда вступилась за Ларису Ягофарову после ее конфликта со СМИ

Новости 06.05.2019 10:55 1005

История с барнаульским приютом «Успех» уже не кажется такой однозначной, как она была преподнесена журналистами «Катунь-24». Это стало понятно после того, как учредитель благотворительного фонда «Облака» Джамиля Семененко провела прямой эфир с руководителем «Успеха» Ларисой Ягофаровой.

Ранее в СМИ был показан ролик из приюта с пожилыми людьми по адресу: Профинтерна 40«а». Организатором соцучреждения являлась общественная организация «Мир без наркотиков – это успех». После сюжета по ТВ постояльцы приюта были перевезены по другому адресу. При этом в ночь перед этим скончалась одна из проживавших в заведении пенсионерок. Как раз этот эпизод и стал причиной конфликта Ларисы Ягофаровой и ее мужа Дмитрия с журналистом Максимом Милосердовым.

«Все, наверное, уже курсе тех событий, которые проходят вокруг организации, вокруг меня, вокруг моей семьи… Всю ту грязь, которую пытаются на нас вылить… честно, это очень неприятно, и больше от того, что люди, не разобравшись, делают какие-то выводы. Если кому-то интересно, я могу объясниться за каждое свое действие», - написала у себя на странице ВК Ягофарова.

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Между тем данная неприятная ситуация, по ее словам, сложилась только из-за журналиста «Катунь 24» - «нечестивого корреспондента, который позорит журналистский корпус своим поведением, своей бесчеловечностью». Кстати, переезд с Профинтерна, 40«а» планировался на начало мая еще давно и визит журналистов никак на него не повлиял и тем более не ускорил, утверждает Ягофарова.

К слову, в ходе прямого эфира она заявила, что в момент конфликта погорячилась и при встрече готова лично принести извинения Максиму Милосердову.

Также в ходе онлайн-трансляции выяснилось, что зарплата у учредителя фонда, как и ее мужа, составляет 25-27 тысяч рублей в месяц. От благотворительной деятельности денег они не получают вовсе, рассказывает Ягофарова.

Накануне своим мнением о произошедшем поделился и Максим Милосердов.

«Относительно приюта "Мир без наркотиков - успех". Мое частное мнение. Я не считаю "Успех" абсолютным злом. Это организация, взявшая на себя определенную социальную роль: помощь бездомным, восстановление документов, помощь с пенсиями. Но мы видим, что подобные общественные организации работают без должного контроля со стороны государства. А это открывает возможности для злоупотреблений и наживы на людях, попавших в сложную жизненную ситуацию. Можно помогать бомжу, которого никто никуда не берет, восстанавливать паспорт, и тут же снимать накопления со счета другого подопечного, держа его впроголодь. Фактически судьба попадающих в приюты людей зависит лишь от совестливости организаторов приютов. Это проблемное поле, где необходима совместная работа власти и общественности, где нужны строгие государственные стандарты и жесткий контроль, - написал журналист на своей странице в соцсетях.

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Между тем к разрешению конфликта подключилась учредитель благотворительного фонда «Облака» Джамиля Семененко. Как и можно было предположить, она выступила на стороне Ларисы Ягофаровой. По словам Семененко, фонды давно сотрудничают, и деятельность «Мира без наркотиков» она может охарактеризовать только положительно. Учитывая безупречную репутацию Семененко, для многих история уже перестала выглядеть такой однозначной, как еще несколько дней назад.

Более того, учредитель «Облаков» приглашала приехать всех желающих в приют и оценить новое место проживания пенсионеров, которые якобы были увезены Ягофаровой в спешке после выхода сюжета на ТВ. При этом Джамиля Семененко предлагала не только посмотреть на то, как устроен приют, но и пообщаться лично с его постояльцами.

«Никто из комментирующих, оскорбляющих, угрожающих не приехал. Ни во время эфира, ни после. В этот дом они переехали день назад. Но все женщины подопечные те же самые. Пока я снимала эфир в приют приехала СМИ полиции города, все высшее руководство социальной защиты города и района и опрос женщин подопечных вел представитель полиции. Никто меня не допрашивал, никто не прервал мой эфир, а наоборот сказали спасибо за еще один взгляд изнутри. Без монтажа, без редакторского текста. Как есть», - описала последние события вокруг приюта Джамиля Семененко.

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После этого основательница «Облаков» 5 мая решила провести прямой эфир с Ларисой Ягофаровой. Выяснилось, что приют имеет несколько точек в Барнауле и еще одну в Косихинском районе Алтайского края (село Малахово). Все они функционируют уже несколько лет. Добавим, несмотря на приглашение прийти на эфир и лично познакомиться с Ларисой Ягофаровой желающих вновь не нашлось. Впрочем, часть барнаульцев активно задавали вопросы онлайн.