«Рабство возможно в наше время»: в Барнауле нашли приют, где стариков держали в жутких условиях

Новости 03.05.2019 11:30 800

В Барнауле проверяют приют, где старики содержались в условиях антисанитарии. Его разместили в квартире жилого дома. В нем содержится не менее 15 человек. Его открыла некая общественная организация «Мир без наркотиков – это успех».

Телеканал «Катунь 24» опубликовал видеосюжет и приложил фото, где видно, что некоторые постояльцы сильно истощены. Издание отмечает, что у них синяки на лице, напоминающие следы побоев. У одних перед кроватями стоят биотуалеты. У других — конструкции из деревянных стульев, куда вставили мусорные бачки.

Первыми забили тревогу соседи. Из квартиры раздавались стоны и на весь подъезд распространялся сильный запах мочи. Судя по видео, не все постояльцы понимают, как попали в приют. Сложно сказать, дееспособны ли эти люди, поскольку они не могут внятно ответить на вопросы, как здесь оказались и осознанно ли их желание находиться в приюте. По словам жильцов дома, они обращались в полицию и прокуратуру, но получили формальные ответы.

- Мы не видим этих людей на балконах, мы не видим, чтобы они гуляли. Они все время находятся взаперти, - рассказал председатель ТСЖ Евгений Пуеров.

Администратор фонда Лариса Ягофарова сама ранее употребляла наркотики и получила поддержку в фонде. В 2012 году из фонда изымали документы. Тогда она заявила, что все это происки правоохранителей, направленные лично против нее. Она отказалась запустить в квартиру журналистов, а на следующий день постояльцы исчезли. Телеканал утверждает, что одна из бабушек скончалась в день переезда.

Увидев приехавшую съемочную группу, г-жа Ягофарова вызвала полицию и позвонила мужу Дмитрию. Он прибыл почти одновременно с полицией на черном БМВ. Как показано на видео, не обращая внимание на полицейских, она напал на журналистов. Пытался ударить корреспондента и разбить камеру.

- Я тебя запомнил, – с угрозой в голосе говорит Дмитрий Ягофаров журналисту.

В этой истории компетентным органам предстоит выяснить, на каком основании пожилые люди находятся в фонде и где они сейчас. Почему они содержатся в таких условиях? Все ли они дееспособны, чтобы самостоятельно принимать решение о проживании в приюте? Где их паспорта и одежда, кто получает их пенсии?

В телесюжете прошла информация, что в приюте содержалась участница Великой Отечественной войны. Как уточнили в Министерстве социальной зашиты Алтайского края, в апреле ведомство проверило условия содержания людей в фонде «Мир без наркотиков – это Успех». Факт нахождения в данном приюте участника ВОВ не подтвердился.

- В настоящее время подопечные фонда переведены в другие помещения, их местонахождение известно, - говорится в сообщении ведомства. - Минсоцзащитой совместно с полицией проводится проверка нового места проживания пожилых людей. Им предложено размещение в государственную сеть стационарных социальных учреждений. Отметим, что в частные организации люди попадают по собственной инициативе (личное заявление) или по заявлению родственников.

Как утверждает «Катунь 24», известный паблик «Барнаул 22» ранее помогал фонду «Мир без наркотиков – это успех», привозил вещи и памперсы. Однако представителей «Барнаул 22» смутило поведение волонтеров фонда: они грубо обращались с пожилыми людьми, находящимися в приютах. Это стало причиной моратория на поддержку деятельности фонда со стороны паблика и на освещение его деятельности.

К ситуации подключился депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов.

- Трудно поверить, что рабство возможно в наше время, - пишет он на своей странице в «Инстаграме». - Возникает много вопросов к людям, организовавшим приютом для стариков. Как организация может входить в реестр поставщиков социальных услуг при таких условиях содержания пенсионеров? Действительно ли проводились проверки социальными, надзорными органами? Куда шли выплаты от государства, положенные пенсионерам? (Не удивлюсь, что в карман нечестным организаторам).

По словам парламентария, он уже общался с начальником ГУ МВД РФ по Алтайскому краю - он держит ситуацию под личным контролем.

- Если руководство фонда позволяет себе так обходиться с сотрудниками полиции, СМИ, то какое отношение было к старикам, - негодует Бессарабов.

Между тем, региональные СКР и МВД пообещали провести проверку обстоятельств и информации, изложенных в сюжете. По ее итогам могут возбудить уголовное дело.