Организаторов странного приюта в Барнауле исключат из реестра поставщиков социальных услуг

Новости 03.05.2019 16:17 412

Министерство социальной защиты Алтайского края подготовило дополнительную информацию о ситуации со странным приютом в Барнауле, где в антисанитарных условиях жили старики. После скандала в СМИ, пенсионеров увезли в неизвестном направлении. По данным Минсоцзащиты их местонахождение теперь известно. Соцработники посетили этих людей и побеседовали с каждым из них. С учетом их дальнейших пожеланий, им предложат поселиться в государственные соцучреждения или переехать к родственникам.

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Организаторов приюта — общественную организацию «Успех» исключат из реестра поставщиков социальных услуг. Так решили еще 30 апреле, следует из пресс-релиза. Документально это решение оформят в ближайший рабочий день — 6 мая.

«Успех» зарегистрирован в Минюсте с 2012 года. В феврале 2019 года ее включили в реестр поставщиков социальных услуг Алтайского края по одному из адресов в Барнауле. Соцработники приезжали туда и убедились, что там все нормально. Но в дальнейшем приют почему-то сменил дислокацию на ту самую квартиру в многоэтажном доме. Проверка по новому месту прибыла 19 апреля. Она показала, что новое место уже не соответствует требования для проживания людей. Минсоцзащита обратилась в органы Роспотребнадзора, прокуратуры и Росздравнадзора.

Ведомство отмечает, что участников Великой Отечественной войны среди постояльцев приюта не было. В нем жила труженица тыла. Ей предложили переехать в государственный дом-интернат.