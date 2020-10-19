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АО «Алтайэнергосбыт» запустило сервис «Базар Страховок»

Новости компаний
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АО «Алтайэнергосбыт» внедрило новый удобный дистанционный сервис для жителей Алтайского края и Республики Алтай – маркетплейс «Базар Страховок», который позволяет за считанные минуты оформить нужный страховой полис.

Сервис позволяет рассчитать стоимость страховки, сравнить и выбрать наилучший вариант по рейтингу компании или стоимости полиса, оформить и оплатить выбранный продукт. Чтобы им воспользоваться необходимо на корпоративном сайте АО «Алтайэнергосбыт»  зайти в раздел «Товары и услуги/Страхование». Готовый полис будет направлен на электронную почту.

Сегодня доступны к оформлению онлайн следующие страховые продукты:

  • Е-ОСАГО – обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
  • туристическое страхование для выезжающих за рубеж и путешествующих по России;
  • страхование от несчастного случая спортсменов для занятий в спортивных секциях и участия в соревнованиях;
  • страхование от несчастных случаев водителей – финансовая «подушка безопасности» при наступлении ДТП и получении травм;
  • антикоронавирус — финансовая поддержка застрахованного лица в случае выявления данной инфекции, временной нетрудоспособности или гибели;
  • «Зелёная карта» – полис страхования ответственности водителя, является обязательным условием для поездок за рубеж на своём автомобиле.

Разработчик сервиса «Базар Страховок» - компания ООО ТК «Информационный сервис» - сотрудничает только с крупнейшими надёжными страховыми компаниями и предлагает такие же цены, как и на сайтах страховщиков.

Заместитель генерального директора по развитию и маркетингу АО «Алтайэнергосбыт» Александр МИТРОХОВ:

"С учётом пандемии коронавирусной инфекции мы стараемся максимально расширить перечень услуг для действующих и потенциальных клиентов, которые могут быть получены дистанционно. Новый сервис гарантирует безопасность и надёжность онлайн-покупок страховок, что особенно ценно в связи с участившимися случаями мошенничества с использованием сети Интернет".

Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаула и Алтайского края #аналитические новости #аналитика
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