АО «Алтайэнергосбыт» запустило сервис «Базар Страховок»

Новости компаний 19.10.2020 9:30 49

АО «Алтайэнергосбыт» внедрило новый удобный дистанционный сервис для жителей Алтайского края и Республики Алтай – маркетплейс «Базар Страховок», который позволяет за считанные минуты оформить нужный страховой полис.

Сервис позволяет рассчитать стоимость страховки, сравнить и выбрать наилучший вариант по рейтингу компании или стоимости полиса, оформить и оплатить выбранный продукт. Чтобы им воспользоваться необходимо на корпоративном сайте АО «Алтайэнергосбыт» зайти в раздел «Товары и услуги/Страхование». Готовый полис будет направлен на электронную почту.

Сегодня доступны к оформлению онлайн следующие страховые продукты:

Е-ОСАГО – обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств;

туристическое страхование для выезжающих за рубеж и путешествующих по России;

страхование от несчастного случая спортсменов для занятий в спортивных секциях и участия в соревнованиях;

страхование от несчастных случаев водителей – финансовая «подушка безопасности» при наступлении ДТП и получении травм;

антикоронавирус — финансовая поддержка застрахованного лица в случае выявления данной инфекции, временной нетрудоспособности или гибели;

«Зелёная карта» – полис страхования ответственности водителя, является обязательным условием для поездок за рубеж на своём автомобиле.

Разработчик сервиса «Базар Страховок» - компания ООО ТК «Информационный сервис» - сотрудничает только с крупнейшими надёжными страховыми компаниями и предлагает такие же цены, как и на сайтах страховщиков.

Заместитель генерального директора по развитию и маркетингу АО «Алтайэнергосбыт» Александр МИТРОХОВ: