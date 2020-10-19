АО «Алтайэнергосбыт» запустило сервис «Базар Страховок»

АО «Алтайэнергосбыт» внедрило новый удобный дистанционный сервис для жителей Алтайского края и Республики Алтай – маркетплейс «Базар Страховок», который позволяет за считанные минуты оформить нужный страховой полис.
Сервис позволяет рассчитать стоимость страховки, сравнить и выбрать наилучший вариант по рейтингу компании или стоимости полиса, оформить и оплатить выбранный продукт. Чтобы им воспользоваться необходимо на корпоративном сайте АО «Алтайэнергосбыт» зайти в раздел «Товары и услуги/Страхование». Готовый полис будет направлен на электронную почту.
Сегодня доступны к оформлению онлайн следующие страховые продукты:
Разработчик сервиса «Базар Страховок» - компания ООО ТК «Информационный сервис» - сотрудничает только с крупнейшими надёжными страховыми компаниями и предлагает такие же цены, как и на сайтах страховщиков.
Заместитель генерального директора по развитию и маркетингу АО «Алтайэнергосбыт» Александр МИТРОХОВ:
"С учётом пандемии коронавирусной инфекции мы стараемся максимально расширить перечень услуг для действующих и потенциальных клиентов, которые могут быть получены дистанционно. Новый сервис гарантирует безопасность и надёжность онлайн-покупок страховок, что особенно ценно в связи с участившимися случаями мошенничества с использованием сети Интернет".