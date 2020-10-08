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В каких регионах Сибири больше всего нашли за сутки коронавирусных пациентов

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В части регионов Сибири  суточные показатели бьют рекорды. В их числе Кемеровская и Томская области и Хакасия.  «Политсибру» посмотрел какие данные показывают за сутки в каждом из регионов СФО (указано фиолетовым цветом) и сравнил их с пиковыми показателями (малиновый).

В Красноярском крае прирост официально подтвержденных случаев коронавируса за сутки  -158.  Отметим, что пиковый показатель в регионе приходился на 20 мая. Тогда за сутки было подтверждено 504 случая коронавируса.  В Иркутской области последние данные – 124 человека в сутки. Пик приходился на 15 июня. Он составил 540 пациентов с коронавирусом.  В Алтайском крае наибольшее значение – 246 человек за сутки было выявлено 15 июля. Сегодня в регионе подтверждено 134 случая.  В Новосибирской области также подбираются к максимальным значениям  (82 за последние сутки против 121 - 12 июля).   В Омске  - 109 инфицированных,  23 июля выявили 129 коронавирусных пациентов.    Кемеровская область находится на взлете.  По последним данным  за сутки там выявили 169 новых коронавирусных больных. При этом 6 октября этот показатель равнялся 175.  Томск также на пике (110 и 121- 6 октября).  В Тыве подвердили 22 случая,  14 июня в регионе обнаружили 190 пациентов с коронавирусом.  Хакасия показывает самые большие значения  с начала пандемии - 52 человека.   28 сентября в республике Алтай зафиксировали максимальные значения – 107 человек. Сегодняшние показатели практически не отстают – 103 человека.

Также мы посмотрели каков процент от численности населения в каждом регионе инфицирован по официальным данным (фиолетовый столбец), а также процентное соотношение с летальных случаев от количества инфицированных (черный).

По данным «РГ», чтобы пандемия коронавируса замедлилась, необходимо, чтобы иммунитет  был у 60-70%  населения.  

Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаула и Алтайского края #графики #рейтинги
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