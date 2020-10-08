В каких регионах Сибири больше всего нашли за сутки коронавирусных пациентов

Рейтинги 08.10.2020 16:25 320

В части регионов Сибири суточные показатели бьют рекорды. В их числе Кемеровская и Томская области и Хакасия. «Политсибру» посмотрел какие данные показывают за сутки в каждом из регионов СФО (указано фиолетовым цветом) и сравнил их с пиковыми показателями (малиновый).

В Красноярском крае прирост официально подтвержденных случаев коронавируса за сутки -158. Отметим, что пиковый показатель в регионе приходился на 20 мая. Тогда за сутки было подтверждено 504 случая коронавируса. В Иркутской области последние данные – 124 человека в сутки. Пик приходился на 15 июня. Он составил 540 пациентов с коронавирусом. В Алтайском крае наибольшее значение – 246 человек за сутки было выявлено 15 июля. Сегодня в регионе подтверждено 134 случая. В Новосибирской области также подбираются к максимальным значениям (82 за последние сутки против 121 - 12 июля). В Омске - 109 инфицированных, 23 июля выявили 129 коронавирусных пациентов. Кемеровская область находится на взлете. По последним данным за сутки там выявили 169 новых коронавирусных больных. При этом 6 октября этот показатель равнялся 175. Томск также на пике (110 и 121- 6 октября). В Тыве подвердили 22 случая, 14 июня в регионе обнаружили 190 пациентов с коронавирусом. Хакасия показывает самые большие значения с начала пандемии - 52 человека. 28 сентября в республике Алтай зафиксировали максимальные значения – 107 человек. Сегодняшние показатели практически не отстают – 103 человека.

Также мы посмотрели каков процент от численности населения в каждом регионе инфицирован по официальным данным (фиолетовый столбец), а также процентное соотношение с летальных случаев от количества инфицированных (черный).

По данным «РГ», чтобы пандемия коронавируса замедлилась, необходимо, чтобы иммунитет был у 60-70% населения.