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Что известно о новом начальнике Барнаульского юридического института

Новости
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Назначен новый начальник Барнаульсокого юридического института. Им стал прибывший из Орловской области полковник полиции Дмитрий Проказин. Об этом сообщает сайт Алтайского края.

Его назначение состоялось 7 февраля. Решение принято приказом МВД России. Предыдущий начальник БЮИ Сергей Буряков был переведен в Омск.

Что известно о Проказине?

Дмитрий Леонидович Проказин родился 28 июня 1976 года в поселке Зареченский Орловского района Орловской области. В 1998 году окончил Орловский юридический институт МВД России.

В 2006 году завершил обучение в адъюнктуре Академии управления МВД России. Кандидат юридических наук, доцент.

  • С 1998 по 2001 гг. проходил службу следователем следственного отделения ОВД Орловского района Орловской области.
  • С 2001 года – в Орловском юридическом институте МВД России имени В.В. Лукьянова на различных должностях профессорско-преподавательского состава.
  • С 2008 года руководил кафедрой организации деятельности государственной инспекции безопасности дорожного движения.
  • В апреле 2014 года был назначен заместителем начальника института по учебной работе.

Автор: Политсиб.ру

Фото: БЮИ/Вконтакте

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