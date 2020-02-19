Что известно о новом начальнике Барнаульского юридического института

Новости 19.02.2020 14:20 248

Назначен новый начальник Барнаульсокого юридического института. Им стал прибывший из Орловской области полковник полиции Дмитрий Проказин. Об этом сообщает сайт Алтайского края.

Его назначение состоялось 7 февраля. Решение принято приказом МВД России. Предыдущий начальник БЮИ Сергей Буряков был переведен в Омск.

Что известно о Проказине?

Дмитрий Леонидович Проказин родился 28 июня 1976 года в поселке Зареченский Орловского района Орловской области. В 1998 году окончил Орловский юридический институт МВД России.

В 2006 году завершил обучение в адъюнктуре Академии управления МВД России. Кандидат юридических наук, доцент.