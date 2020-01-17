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Алтайские «фронтовики» раскритиковали Минздрав за попытку оптимизации ЦРБ

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Новое положение о центральной районной больнице не учитывает особенности оказания медпомощи сельским жителям в регионах с низкой плотностью населения и большой протяженностью между населенными пунктами. Такое заявление сделала сопредседатель регионального штаба ОНФ в Алтайском крае, член совета Медицинской палаты региона Ирина Козлова.

Ранее Минздрав России разработал типовое положение о ЦРБ, согласно которому рекомендуемая численность обслуживаемого населения составит от 15 тысяч человек. Проект документа уже прошел общественное обсуждение на федеральном портале. Общественники направили чиновникам свои замечания.

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По информации Минздрава Алтайского края, на сегодняшний день в регионе работают 58 центральных районных больниц, в структуре которых 190 врачебных амбулаторий и 863 фельдшерско-акушерских пункта, в том числе 10 мобильных ФАПов. При этом к 27 ЦРБ прикреплено меньше 15 тысяч человек.

Если их реорганизуют, то больницы в соседних районах не смогут взять на обслуживание жителей территорий, оставшихся без районной больницы. Это мнение и обеспокоенность будущим медучреждений разделяет профессиональное медицинское сообщество региона. 

«Медучреждения второго уровня в Алтайском крае находятся в стадии формирования, а путь из некоторых сел до административного центра региона составляет до 500 км. В случае принятия типового положения в предложенной редакции автоматически встанет вопрос об «оптимизации» существующей сети ЦРБ в Алтайском крае, что повлечет ухудшение медицинского обслуживания многочисленных сельских жителей. В такой ситуации окажутся и другие регионы с низкой плотностью населения», - говорит Козлова.    

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Она также обратила внимание, что почти в половине сельских районов Алтайского края живут меньше 15 тысяч человек. А также напомнила, что президент России в послании к Федеральному собранию уделил достаточно много внимания здравоохранению и поручил "Народному фронту" взять под контроль ход оснащения, строительства и ремонта ФАПов.  

«Помимо этого нужно говорить о наполнении смыслом деятельности этих медучреждений, об их интеграции в общую систему первичного звена здравоохранения. Но самый современный фельдшерско-акушерский пункт или врачебная амбулатория в наших условиях не заменит центральную районную больницу, где сельским жителям доступна и стационарная, и амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь», - заключила Козлова.

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Автор: Политсиб.ру

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