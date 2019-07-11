«Система здравоохранения продолжает валиться»: что происходит с алтайскими больницами

Новости 27.09.2019 14:05 991

Проблемная ситуация сложилась в центральной больнице Бурлинского района Алтайского края. Об этом сегодня сообщил «Банкфакс» со ссылкой на «Бурлинскую газету».

«Дорогие земляки, мы все знаем, как печально обстоят дела со здравоохранением в районе. Многих узких специалистов (ревматолога, лора, уролога) не было никогда. Не так давно лишили нас дерматолога, гинеколога, рентгенолога. Исчезли: роддом, инфекционное, детское отделения. Теперь идут разговоры о закрытии хирургического. Если снова промолчим, скоро не только рожать, но и вскрывать нарывы будем ездить в Барнаул», – так начинается заметка, опубликованная в районном издании.

Что происходит?

Как удалось выяснить «Политсибру», хирургическое отделение в Бурлинской ЦРБ не работает с мая. Практиковавший там хирург Сергей Емельянов в этом году скончался, а нового так и не нашлось, несмотря на обещания очень высокой, особенно для сельской местности, заработной платы в размере 40 тысяч рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте медучреждения с пометками «Срочно». С другими врачами дело обстоит немногим лучше.

Как сообщили в местном сельсовете, около года назад уволились сразу несколько сотрудников Бурлинской ЦРБ, в частности, на весь район осталась единственная врач-педиатр. Когда она ушла в отпуск, свои услуги предложила педиатр, находящаяся в настоящее время на пенсии, однако официального предложения от главврача Татьяны Волошиной ей так и не поступило. Еще острее сложилась ситуация в селе Петровка того же района – здесь существует ФАП, только фельдшера в нем на данный момент нет. Жители Бурлинского района ездят лечиться в Славгород.

Напомним, 8 июля глава алтайского Минздрава Дмитрий Попов выпустил циркуляр, в котором просил, в частности, проработать вопрос привлечения в профессию пенсионеров. Предложения должны быть представлены до 1 декабря.

Кстати, увольняются из Бурлинской ЦРБ не только врачи. Источник «Политсибру» сообщил, что недавно в Бурлинской ЦРБ проводили финансовую проверку сотрудники ОБЭП Славгорода. В ходе проверки (либо вскоре после ее завершения) уволились главный бухгалтер больницы и экономист, а главврач Татьяна Волошина легла в больницу в Барнауле. В славгородском ОБЭП «Политсибру» подтвердили, что проверка действительно проводилась. По ее результатам нарушений не выявлено, в возбуждении уголовного дела отказано.

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Политики, ау!

«Есть ли в районе представители политических партий? Вот реальная возможность помочь людям и заработать авторитет на благом деле. Организуйте сбор подписей под обращением в министерство здравоохранения Алтайского края о сохранении в Бурлинском районе хирургического отделения. И пусть исполнительная власть проинформирует население о том, что делается для того, чтобы хирург и другие нужные специалисты в районе появились», – это еще одна цитата из «Бурлинской газеты».

Как сообщили «Политсибру» в Бурлинском сельсовете, представители всех парламентских партий в районе есть. Более того, главврач Бурлинской ЦРБ Татьяна Волошина с 2006 года регулярно избирается муниципальным депутатом. Нынешний мандат она получила в 2017 году, на выборы шла от «Единой России».

Что касается обращений в Минздрав и к органам исполнительной власти, то таковые уже имели место. В августе медсестры Бурлинской ЦРБ написали обращения к губернатору Алтайского края Виктору Томенко, а также в региональный Минздрав и районный совет народных депутатов.

В пресс-службе краевого правительства «Политсибру» сообщили, что обращения граждан рассматриваются в течение месяца, поэтому ответ может быть еще не готов (к сожалению, нам неизвестна дата обращения медсестер к губернатору и форма его подачи, поэтому проследить его судьбу пока не удалось – прим. ред.). В пресс-службе краевого Минздрава «Политсибру» ответили, что руководство находится в Рубцовске на расширенной коллегии и пообещали в понедельник дать подробные пояснения по ситуации в Бурлинской ЦРБ. С председателем районного совета народных депутатов Владимиром Браком корреспонденту «Политсибру» удалось пообщаться по телефону.

«Да, такое обращение было, я его принял и зарегистрировал. На сессии в конце октября оно будет вынесено на рассмотрение. Ситуация действительно зашла далеко – система здравоохранения в районе завалилась и продолжает валиться дальше», – сказал Брак.

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Двумя годами ранее

В процессе подготовки материала на сайте АКЗС обнаружилась новостная заметка о прошедшем 5 декабря 2017 года в Бурле расширенном заседании комитета АКЗС по здравоохранению и науке. В ней приводятся слова Владимира Брака, упоминающего о губернаторской программе «80×80», согласно которой в 2018 году на территории Бурлинской ЦРБ планировалось строительство новой поликлиники. Однако, согласно данным официального сайта больницы, в 2018 году вместо новой поликлиники губернатор вручил главврачу ключи от автомобиля скорой помощи.

КГБУЗ «Бурлинская ЦРБ» - это 5 стационарных отделений на 49 коечных мест: терапевтическое, хирургическое, детское, инфекционное, гинекологическое; поликлиника на 240 посещений; 1 врачебная амбулатория; 15 ФАПов. Работают 172 человека, из них - 23 врача.

Такая справка приводится в заметке. Если сравнивать с нынешним состоянием – это выглядит настоящим «золотым веком» бурлинского здравоохранения. Однако на том же совещании Татьяна Волошина говорила о том, что у больницы имеются серьезные проблемы.

«Кадровый дефицит, непривлекательность района для молодых специалистов, труднодоступность и большая удаленность многих населенных пунктов от центров, оказывающих специализированную медицинскую помощь, отсутствие регулярного транспортного сообщения между Бурлой и сёлами района, проблемы с получением и доставкой лекарственных препаратов, в том числе льготных, очереди в поликлинике - вот неполный перечень вопросов, требующих постоянного и особого внимания со стороны органов власти», – сказала Волошина.

Судя по происходящему, тяжелую ситуацию все-таки удалось изменить и довести до критической.