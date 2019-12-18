«Делают, чтобы мы передохли»: алтайский депутат раскритиковал оптимизацию здравоохранения

Новости 17.01.2020 7:10 972

Депутат Локтевского райсовета Павел Митрофанов выразил недовольство оптимизацией диспетчерской службы скорой помощи в Алтайском крае. По его словам, жители региона систематически не могут дозвониться до дежурных врачей. Об этом сообщается на сайте краевого отделения КПРФ.

В качестве примера Митрофанов поведал историю о жителях Горняка, которые не могли вызвать экипаж "скорой" своей родственнице. Проблему удалось решить только после звонка на личный номер телефона диспетчера и главврача.

Митрофанов предостерег всех, что сейчас в Алтайском крае идет активная стадия внедрения программы по созданию единой диспетчерской службы скорой помощи. Из-за этой программы жители будут звонить по номеру телефона, который будет перенаправлять их в Барнаул, где сотрудник уже передаст сигнал ближайшей свободной бригаде на местах.

«Это должно улучшить оперативность оказания помощи, но система совсем не отлажена», - заявил депутат.

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История в Горняке это показала. Когда в начале января у женщины подскочило давление, то родственники позвонили в скорую по номеру «03», однако сработал автоответчик и никто так и не ответил. В итоге с помощью знакомых врачей через два часа помощь «подоспела».

«Скажу грубо: складывается впечатление, что все делается для того, чтобы мы просто передохли», - заявил Митрофанов.

Депутат добавил, что по приказу федерального Минздрава скорая помощь должна приезжать к пациенту за 20 минут, если имеется угроза для его жизни. Но жители Алтая не могут дозвониться до диспетчерской службы.

«Министерство здравоохранения сократило 3−4 должности диспетчеров в Горняке с окладом 15−17 тысяч рублей, козыряя сокращением трат на отрасль. Но сколько жизней людских от необдуманного решения теряем или сколько пациентов делаем инвалидами? Такую статистику, понятно, что никто не озвучит», — обратил внимание избранник.

Он попросил депутатов Алтайского Заксобрания подумать о возвращении диспетчерских служб в города и крупные поселения.