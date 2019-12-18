Безболезненная оптимизация: больницы в Барнауле реорганизуют без сокращений

Новости 18.12.2019 9:55 66

Слияние барнаульских больниц №№11 и 12 пройдет без сокращения штатов. Об этом «Политсибру» сообщил источник в крайправительстве и подтвердили в пресс-службе регионального Минздрава.

Постановление о присоединении Городской клинической больницы №11 к Городской больнице №12 в Барнауле подписано губернатором Алтайского края Виктором Томенко 16 декабря. Анонимный источник сообщил «Политсибру», что на базе этих больниц может быть создана Краевая клиническая больница скорой помощи №2. Данные пресс-службы краевого Минздрава в целом подтверждают эту информацию.

«В регионе будет организовано новое многопрофильное медицинское учреждение, которое позволит сделать экстренную медицинскую помощь более доступной для жителей региона», – гласит текст ответа Минздрава на вопрос корреспондента «Политсибру».

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В сообщении отмечается, что объединение двух больниц позволит не только укрепить материально-техническую базу медучреждения, но и сократить кадровый дефицит. При этом, весь медицинский персонал сохранится.

Источник «Политсибру» в крайправительстве добавил к этому, что слияние произойдет не только на бумаге – будет построен еще один корпус, который объединит два здания. Также сообщается, что больница увеличит количество обсуживаемых пациентов и откроет новые отделения, в том числе – нейрохирургии и травматологии.