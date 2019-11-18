Краевое правительство оптимизирует крупную барнаульскую больницу

Новости 17.12.2019 12:15 859

Накануне опубликовано постановление правительства Алтайского края о присоединении Городской клинической больницы №11 Барнаула к Городской больнице №12. Пока неизвестно, когда именно произойдет реорганизация. Оперативный комментарий в краевом Минздраве получить не удалось. «Политсибру» подготовил официальный запрос. В самих медучреждениях комментировать данное событие избегают.

По неофициальным данным, присоединение одной больницы к другой планировалось давно, однако не было ясно, какое учреждение останется головным, а какое останется филиалом. Также ходили слухи, что после реорганизации на базе этих медучреждений будет создана Краевая клиническая больница скорой помощи №2 с хирургическим профилем. Однако подтверждений данной информации пока нет.

Также неясно, как повлияет оптимизация на штат сотрудников больницы №11. Есть вероятность, что он может значительно сократиться. Согласно данным сайта медучреждения, больница №11 обслуживает 51,5 тысячу человек. Список врачей насчитывает 212 специалистов, численность младшего медицинского персонала не указана.

Больница №12 обслуживает более 68 тысяч человек. В учреждении работает 881 сотрудник; врачей – 150, средних медицинских работников – 357, младшего медицинского персонала — 149, прочего обслуживающего персонала — 235 человек.

При этом, в своем недавнем интервью губернатор Алтайского края Виктор Томенко признавал нехватку кадров в краевой системе здравоохранения.

«В целом на сегодня не хватает от четырех до шести тысяч медиков. В связи с тем, что их нет, работает система совместительства, на которой находится более 70% врачей. Из-за разбросанности медучреждений по краю, краевому минздраву приходится отправлять врачей в командировки», – рассказал глава региона.

Описанный случай - не единичный, он укладывается в логику действий алтайского Минздрава на протяжении всего 2019 года, когда в Алтайском крае набрали обороты процессы, связанные с оптимизацией медучреждений, включая не только больницы, но также роддома, поликлиники, медсанчасти и прочие объекты. Есть основания полагать, что это продолжится и в следующем году.