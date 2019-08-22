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Внимание, школа!

Школам разрешат вместо оценок ставить зачет по трем предметам

Новости
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Министр просвещения РФ Ольга Васильева рассказала, что в настоящее время готовится новый порядок выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании. Он позволит закрепить право школы ставить "зачтено" за такие предметы, как "Изобразительное искусство", "Музыка" и "Физическая культура".

Как пишет "Российская газета" со ссылкой на министра, в некоторых школах уже давно используют "зачет"- "незачет", или даже 100-балльную систему. Но когда наступает пора получения аттестата, все оценки приводятся к единому знаменателю: "5", "4", "3".

"Подчеркну: выбор останется за школой. Существуют разные подходы к оцениванию. Мое личное мнение: любой ребенок любит бегать, прыгать, рисовать, петь. И может быть не у всех это получается на "отлично" , но ставить "тройку" в аттестат только из-за отсутствия музыкального слуха, на мой взгляд, неверно", - резюмировала Васильева.

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Автор: Политсиб.ру

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