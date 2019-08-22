Интервью с Максимом Костенко: министр образования рассказал о грядущем учебном годе

Новости 22.08.2019 7:10 1270

До Дня знаний осталось чуть больше недели. В канун этого важного события корреспондент «Политсибру» пообщался с министром образования региона Максимом Костенко с целью узнать, как продвигается подготовка к учебному году. О новых предметах, изменениях в системе оплаты труда педагогов, строительстве школ и многом другом читайте в нашем материале.

- Максим Александрович, расскажите, чего ожидать от нового учебного года и как продвигается подготовка к нему?

- Учебный год на этот раз начнется не первого сентября, а второго, в понедельник. 275 тысяч детей придут на линейки (в разный период времени, где-то даже в течении пары дней будут линейки проходить) и начнут свой учебный год. За парты в школах Алтайского края сядут около 30 тысяч первоклассников. И, конечно, в основном мы говорим о приросте количества первоклассников в городах - это Барнаул, Бийск, Рубцовск и Новоалтайск.

Именно в этих городах у нас существует и вопрос, связанный с ликвидацией второй смены, и в этом году мы также частично продвинулись в решении этого вопроса. Все десятиклассники, а это порядка 10,5 тысяч школьников, будут учиться в первую смену, также мы говорим о том, что в ближайшие пару месяцев мы окончательно сформируем 1,1 тысячи новых мест, это то, что позволяет нам продолжать решать вопрос второй смены. Кроме того, мы держим ряд объектов на контроле. Это связано и с новыми школами, и с пристройками к существующим, некоторые объекты ожидают своего открытия, доводятся до готовности к приемке в эксплуатацию.

Сейчас у нас 1097 общеобразовательных организаций. До конца года мы открываем еще несколько пристроек. На следующей неделе в Первомайском селе Бийского района открывается пристройка на 300 мест. На реконструкцию школы было направлено 60 млн рублей. Следом открываются объекты в Калманке, Ключах, Покровке (Локтевский район). И венчать календарный год будет еще одна школа на 550 мест в Барнауле.

К приемке в настоящее время готово 100% образовательных организаций, в том числе, школ. Всего же у нас более 1200 образовательных организаций: детские сады, общеобразовательные организации (школы), центры социальной помощи детям, коррекционные школы, колледжи, все учреждения допобразования. Школы делятся на краевые и муниципальные. В рамках последних есть базовая сеть и филиальная, которая в последние годы сильно развивается. За последнее время было создано более 100 филиалов.

В этом году мы расширяем проект «Шахматы в школе». Впервые выделены средства краевого бюджета (1,75 млн рублей) на приобретение специализированного оборудования для занятий шахматами. Это и маленькие шахматы, и настенные, и столики в рекреациях. Шахматы в школе реализуются в рамках внеурочных предметов, это, что называется, предмет по выбору. Внеурочка также входит в учебный план.

- Какой будет учебная неделя в этом году? Пяти- или шестидневной? Не помешает ли переходу на пятидневную неделю введение новых предметов, таких как родной язык, родная литература, второй иностранный язык?

- Здесь хочу обратить внимание, что есть требования федерального государственного образовательного стандарта. Эти предметы должны уже в этом году появиться в аттестатах государственного образца, и там уже должен быть предмет «Второй иностранный язык». В этой связи в прошлом году все восьмиклассники во всех школах края начали изучать данный предмет. Есть возможность изучать его с пятого класса – (тогда четыре года придется учить), некоторые школы начинают с седьмого класса, некоторые в прошлом году начали с восьмого-девятого. Примерно 130 школ сегодня реализуют программу второго иностранного языка. И даже до 2015 года, когда в действие вступил госстандарт, в крае было порядка 40 школ, у которых второй иностранный язык был включен в учебный план по волеизъявлению участников образовательного процесса.

Что касается шестидневки. Хочу сказать, что динамики в ту или другую сторону практически нет. Примерно 57% школ Алтайского края учатся по пятидневной системе организации своей учебной деятельности. И этот же, примерно, процент остается учиться по данной системе. Хочу подчеркнуть, что образовательная организация сама выбирает режим работы - по пятидневке или шестидневке.

Каждая образовательная организация (и это законно) решает, как распределить учебную нагрузку в течение недели. Единственное ограничение – рамки СанПиН. У каждой параллели он свой, но максимум – это 34 часа. Если за эти рамки выходит нагрузка и ее невозможно в пятидневку уложить, тогда возникает вопрос введения шестидневной учебной недели, и то – не для всех классов. То есть, одна и та же школа в разных параллелях может учиться и по пятидневке, и по шестидневке.

Сейчас активно обсуждается вопрос об утверждении в декабре новой редакции образовательного госстандарта и мы не видим там второго иностранного языка, как обязательного, то есть, он остается, по-прежнему, на выбор участников образовательного процесса. Мы ждем утверждения всех документов. Когда они вступят в силу, тогда мы начнем организацию работы всех наших заведений.

На что мы рекомендуем обратить внимание, так это – более тщательная подготовка по русскому языку. Нам даже ОГЭ и ЕГЭ показали: чуть изменились критерии оценки (скажем прямо – они стали жестче в этом году по русскому языку), как у нас сразу выпускники показали чуть более худшие результаты по русскому языку – по нашему основному, родному, государственному и так далее. Это плюс с точки зрения углубления в русский язык, но минус с точки зрения дополнительной нагрузки, поэтому мы всем директорам, учителям-предметникам разъясняем плюсы и минусы и пятидневки, и шестидневки.

- Регулярно поднимается вопрос о кадровой обеспеченности краевой системы образования. Какая работа ведется по данному направлению?

- На сегодняшний день (19 августа – прим. ред.) у нас сложился кадровый дефицит, порядка 300 учителей из необходимых 20 тысяч. Этот момент мы прорабатываем, начиная с конца апреля, вместе со службами занятости, педагогическими колледжами, университетами, и наш прогноз говорит о том, что ко второму сентября эти вакансии будут практически закрыты. Основная проблематика это, безусловно, начальные классы – их очень много и каждый год мы видим серьезную динамику роста. В целом, количество школьников растет: на 4,3 тысячи человек в прошлом году и более, чем на 5 тысяч – в нынешнем.

Не хватало порядка 200 учителей второго иностранного языка. В этом году краевой бюджет впервые направил средства на осуществление переподготовки учителей: около 15 учителей из сельских школ ее прошли, остальные (учителя, у которых уже есть языковое образование) пройдут курсы повышения квалификации до конца года. Тоже за счет краевого бюджета. В общей сложности, на это было направлено около 3 млн рублей.

Еще один больной вопрос – это учителя-предметники. Триумвират физика-химия-биология дает прорыв в научно-исследовательской сфере, это напрямую коррелирует с задачами нацпроектов «Образование» и «Наука». Видя хроническую недоподготовку учителей химии, биологии и физики, мы приняли ряд мер. В прошлом году магистерскую программу подготовки открыл Шукшинский университет, в этом году – АлтГУ и сейчас мы ведем переговоры с нашим барнаульским педуниверситетом, чтобы они тоже более активно в этом смысле работали и профили у себя открыли.

Сегодня можно не дожидаться окончания четырехлетнего цикла подготовки учителя, а получить на базе университета педагогическое образование магистра, но с тем профилем, который будет востребован, после чего ты будешь работать в школе – пожалуйста. У нас есть такой замечательный прецедент, он уже обрел всероссийскую известность: один из наших лауреатов, победитель конкурса «Учитель года» Иван Гребенкин, который как раз сегодня являет прекрасный пример того, как и с техническим образованием, но получив еще и педагогическое, можно быть успешным учителем во всех смыслах этого слова.

Кроме того, мы работаем по направлению продолжительной педагогической практики (это уже притча во языцех, все об этом знают) и ожидаем поправки, которые до конца года должны войти в ФЗ №273 «Об образовании», где фактически будет введено то, что мы раньше называли неоконченным высшим образованием. Мы видим, как ребята, которые идут на продолжительную практику, приезжают, как правило, по месту жительства, откуда они уехали учиться в педуниверситеты. Зачастую они чаще возвращаются после выпуска и приступают к работе в той школе, где проходили практику.

- Еще одна важная тема, которая беспокоит учителей – это изменения в начислении зарплаты. Как это будет происходить?

- Безусловно, мы не отметаем тему по изменениям новой отраслевой модели оплаты труда педагогов. Мы по каждому муниципалитету, каждому району, каждой школе и практически по каждой фамилии учителя обговорили, чтобы введение новой модели оплаты труда не повлияло на них негативно. Особенность нашей ситуации в том, что изменение модели сопряжено с увеличением фонда оплаты труда, который направляет средства именно в муниципальные образовательные организации. При этом речь идет и о детских садах, и об общеобразовательных школах.

В этом году мы вводим добавочный коэффициент по плотности учеников в классе. С 14 учеников учителю за каждого будет добавляться 1,01 к окладу, который увеличился в 2,5 раза. Оклад по новой модели будет составлять 7 тысяч рублей плюс компенсационная часть (за стаж, проверку тетрадей и так далее). Таким образом, гарантированная часть у нас, фактически, выходит на МРОТ. Мы перестаем учителям доплачивать до МРОТ, соответственно, у них начинает расти зарплата, она дифференцируется от зарплаты обслуживающего персонала, которому по-прежнему будет идти доплата до МРОТ, но их заработок уже станет выше. И те учителя, которые попадают в эту категорию (получающих до 15 тысяч рублей), они первыми почувствуют увеличение дохода с сентября.

Кроме того, в десятых числах сентября, у нас начинает работу горячая линия по приему сообщений по поводу всех проблем, которые возникают на местах.

- Насчет школьной формы. Зачем, по-вашему, она нужна и произойдут ли какие-либо изменения в этой сфере?

- Мне кажется, форма минимизирует разницу, проявляющуюся в доходах семей. С точки зрения психологической, это помогает сфокусировать внимание ученика на предмете, а не друг на друге и сравнении себя с окружающими. Когда существует разнообразие самовыражения, тогда доминантой становится это самое самовыражение, а содержание предмета может перестать превалировать.

Требования Роскачества установлены еще в начале 2010-х годов и они также ограничиваются СанПиНом. Другое дело, что они будут пересмотрены в 2020 году, но единых требований к внешнему виду установлено не будет. Пересмотр коснется лишь качества изделий, это больше к производителям и предпринимателям относится.

- Активно обсуждается внедрение так называемых «культурных стандартов». Расскажите, появятся ли они в нашем регионе?

- По культурным стандартам. Мы видим в соцсетях комментарии, что это лишняя финансовая нагрузка на родителей. Это отдельный проект Минкульта и Министерства просвещения, он реализуется в десяти регионах (это, в основном, центральные регионы России), наш край в этом пилоте не участвует, мы пока просто понаблюдаем, как проект реализуется. А вот проект нашего министерства и министерства культуры Алтайского края «Школьная афиша» будет продолжаться и расширяться уже на другие муниципалитеты. Плюс, мы расширяем количество краеведческих маршрутов, через наш центр «Алтай». Это будет некий уклон в образовательный туризм на Алтае. Сегодня более 100 маршрутов уже подготовлено. Часть реализуется, часть будет реализована в течении трех лет.