Педагоги и родители могут бесплатно пройти обучение в АлтГПУ

Новости 21.11.2019 15:05 116

Алтайский государственный педагогический университет приступил к реализации проекта «Позитивное взаимодействие в образовании и семье» в рамках федерального проекта «Новые возможности для каждого», который, в свою очередь, входит в масштабный нацпроект «Образование».

Проект будет реализован с целью предоставления гражданам через систему допобразования возможности получения дополнительных навыков, отличных от сферы профессиональной деятельности или входящих в нее.

АлтГПУ прошел конкурсный отбор и выиграл грант министерства науки и высшего образования России на реализацию программ дополнительного образования, объединенных общей тематикой «Позитивное взаимодействие в образовании и семье».

Проект предполагает разработку и реализацию курсов для педагогических работников и родителей, по темам, соответствующим направлениям образовательной деятельности педуниверситета: работа с детьми до 3-х лет; развитие одаренных и талантливых детей; развитие детей, имеющих трудности в обучении.

В соответствии с этими приоритетными направлениями разработано шесть программ. Это дополнительные профессиональные программы для педработников – «Раннее развитие детей возрасте до 3-х лет», «Психолого-педагогическое сопровождение одарённых и талантливых детей и молодёжи в образовании», «Развитие позитивного мышления и позитивное воспитание личности в образовательном учреждении» и дополнительные общеобразовательные программы – «Тайны и секреты развития ребёнка до 3-х лет», «Наш ребёнок гений. Как его растить?», «Растим умного позитивного человека в семье».

«До конца 2019 года слушателями образовательных программ в рамках проекта могут стать более 2000 человек. Каждый курс включает два формата обучения: часть материала предоставляется в форме очного интенсива, часть – в форме онлайн-курсов в системе электронного обучения АлтГПУ. Проект позволяет слушателям получить дополнительные навыки, а педуниверситету дает импульс для развития онлайн-курсов и разработки новых образовательных программ. К тому же, федеральный проект рассчитан до 2024 года, и за это время мы будем увеличивать число подобных программ», – говорит Евгений Кайгородов, проректор по развитию и цифровизации АлтГПУ.

Слушатели курсов, которые успешно пройдут программу обучения, получат соответствующие документы: педагогические работники – удостоверение о повышении квалификации, граждане – сертификат об освоении программы.