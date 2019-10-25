Три города в Алтайском крае до сих пор не получили паспорта готовности к зиме

12 муниципалитетов в Алтайском крае так и не получили паспорта готовности к зимнему отопительному периоду, следует из публикации с офсайта региона.
По данным властей, 91% муниципальных образований получили паспорта готовности к отопительному сезону: документы выданы 127 МО из 139. Это на 11% больше, чем в прошлом году. По словам губернатора, такого высокого показателя в истории края не было. Однако он попросил доложить ситуацию по каждому муниципалитету, не получившему такого документа.
"Я говорил, что у краевых властей есть понимание всей сложности по отдельным территориям, например, Яровому, Алейску. В то же время я обещал публично на весь край, что те, кто не получит паспорта готовности, попадут "в опасную зону" с точки зрения кадровых решений. Я это говорил, и это должно дойти до логического завершения", - сообщил губернатор Виктор Томенко.
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Глава региона поручил по каждому муниципальному образованию подготовить анализ сложившейся ситуации и проекты кадровых решений. "Проекты решений должны лежать у меня на столе. Это то, что мы должны сейчас сделать", - подчеркнул Виктор Томенко.