Три города в Алтайском крае до сих пор не получили паспорта готовности к зиме

Новости 18.11.2019 17:20 328

12 муниципалитетов в Алтайском крае так и не получили паспорта готовности к зимнему отопительному периоду, следует из публикации с офсайта региона.

По данным властей, 91% муниципальных образований получили паспорта готовности к отопительному сезону: документы выданы 127 МО из 139. Это на 11% больше, чем в прошлом году. По словам губернатора, такого высокого показателя в истории края не было. Однако он попросил доложить ситуацию по каждому муниципалитету, не получившему такого документа.

"Я говорил, что у краевых властей есть понимание всей сложности по отдельным территориям, например, Яровому, Алейску. В то же время я обещал публично на весь край, что те, кто не получит паспорта готовности, попадут "в опасную зону" с точки зрения кадровых решений. Я это говорил, и это должно дойти до логического завершения", - сообщил губернатор Виктор Томенко.

Ни одного целого котла: почему остановилась ТЭЦ Ярового Новости 25.10.2019 18:40 Подача тепла в 118 многоквартирных домов приостановлена из-за аварии 3920

Глава региона поручил по каждому муниципальному образованию подготовить анализ сложившейся ситуации и проекты кадровых решений. "Проекты решений должны лежать у меня на столе. Это то, что мы должны сейчас сделать", - подчеркнул Виктор Томенко.

12 муниципальных образований Алтайского края не получили паспорта готовности к отопительному сезону. В их числе Яровое, Славгород, Алейск, объекты Бийского, Калманского, Михайловского, Первомайского, Тальменского, Немецкого национального, Смоленского и Хабарского районов.