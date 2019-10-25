Ни одного целого котла: почему остановилась ТЭЦ Ярового

Новости 25.10.2019 18:40 1198

Подача тепла в 118 многоквартирных домов приостановлена в городе Яровое Алтайского края из-за аварии на единственной ТЭЦ, сообщает «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на слова первого замглавы города Николая Бачурина.

«Практически во всем городе проведено центральное отопление за исключением порядка 150 частных домов, которые имеют печное отопление. Из-за аварии без тепла на данный момент остаются почти 17 тыс. человек», - сказал Бачурин.

По его словам, причиной аварии стал «разрыв экрана, то есть трубы высокого давления, которая находится внутри котла и нагревается вместе с водой».

«Все необходимое оборудование и комплектующие, необходимые для ремонта ТЭЦ, есть. Сейчас ждем, когда остынет котел, чтобы можно было туда попасть и устранить течь», - сообщил Бачурин.

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При этом, несмотря на отсутствие отопления в домах города, циркуляция теплой воды в системе горячего водоснабжения города продолжается. Пресс-служба краевого правительства опубликовала сообщение мэра Ярового Виталия Самобочьего.

«Пока многоквартирные дома и социальные объекты города отапливаются, для этого используется теплоноситель из баков-аккумуляторов ТЭЦ. Социальные объекты мы отключим от отопления в последнюю очередь. Подачу теплоносителя в многоквартирные дома в настоящее время перекрываем. Сейчас у нас температура атмосферного воздуха +6 градусов Цельсия, в таких условиях температура в многоквартирных домах до вечера не будет снижаться значительно», - отметил глава города.

Пресс-служба администрации Ярового опубликовала подробности аварии. По данным мэрии, 25 октября на ТЭЦ ООО «ЯТЭК» в 8:42 произошел порыв экранной трубы котлоагрегата №7, вследствие чего произошла остановка станции. Всего на станции три котлоагрегата: №7, №9 и №10. Котел №10 выведен в плановый капитальный ремонт три дня назад (дымоход полностью разобран, работа станции на нем невозможна). Котел №9 выведен в ремонт в 6:00 24 октября из-за порыва пароперегревателя. Его ремонт продлится еще не менее двух дней.

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Быстрее всего возможно восстановить работу котла №7. Для этого необходимо: остудить котел, выстроить леса, найти и устранить порыв. Прогнозируемый срок завершения ремонтных работ на котлоагрегате №7 – утро следующего дня. С учетом времени на растопку котла отопление в домах появится в 18.00.

В настоящее время в связи с остановкой станции теплоснабжение в многоквартирных домах прекращено. Циркуляция горячей воды в системе сохраняется. Как отметил первый замглавы города Яровое, ночью ожидается 2 градуса выше ноля.