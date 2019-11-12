Около тысячи домов останется без воды в Барнауле

Новости 12.11.2019 10:46 307

В барнаульском микрорайоне Поток ограничат подачу горячей воды и тепла. Это связано с устранением повреждения трубопровода диаметром 325 мм в тепловой камере в районе дома по адресу: улица Глушкова, 25.

Отключение произойдет утром 12 ноября с 9 до 17 часов. Об этом предупреждают в Сибирской генерирующей компании.

«Под ограничение попадают 22 многоквартирных дома, два детских сада и два медучреждения на проспекте Космонавтов, улице 40 лет Октября и улице Глушкова», - говорится в сообщении городской администрации.

Кроме того, плановое отключение холодного водоснабжения произойдет в 954 домах микрорайона Октябрьский в связи с проведением работ по замене задвижки диаметром 100 мм. Без воды горожане останутся 12 ноября с 10.00 до 16.00 часов.

Добавим, для нужд жителей микрорайона будет организован подвоз воды. Подать заявки и получить дополнительную информацию можно по телефону диспетчерской службы ООО «Барнаульский Водоканал» - 8 (3852) 28-22-00, единой дежурной диспетчерской службы - 8 (3852) 29-91-88, диспетчерской службы администрации Индустриального района 8 (3852) 47-51-83.