Эксперты высказались о возможной оптимизации общественного транспорта в Барнауле

Вопрос об оптимизации общественного транспорта в Барнауле может рассмотреть городская власть. Все будет зависеть от работы инициативной группы горожан, которые намерены собрать подписи за изменение маршрутов автобусов. Об этом сказано в сообществах "Барнаульский ЭТ" и "Барнаульский автобус".
Сейчас идет поиск волонтеров, которым предстоит собрать нужное количество подписей.
«Недавно мы, совместно с нашими друзьями из сообщества "Барнаульский электротранспорт" начали сбор подписей под обращением в администрацию города с просьбой улучшить работу общественного транспорта, сделать работу маршрутов более удобной для жителей города! Нам нужна Ваша помощь в сборе подписей», - говорится в публикации сообщества.
Суть инициативы заключается в корректировке маршрутов № 10, 25, 37, 60, 110 и 144. Последние два предлагается освободить от подвоза пассажиров в аэропорт имени Германа Титова. Вместо этого, считают общественники, туда можно направить экспресс-автобусы.
Речь идет о маршрутах №№ 33, 77 и 121
Завкафедрой «Организации и безопасности движения» АлтГТУ Александр Токарев сказал «Политсибру», что об инициативе не знал, но идею с экспресс-транспортом воспринял позитивно.
«Много лет назад экспресс-автобусы были достаточно популярны. Я сам часто ездил на таком в поселок Южный. Это очень удобно. На точке отправления сел в транспорт и без остановки можно было ехать. Конечно, люди имеют право обратиться к властям с любой инициативой. Ее нужно будет детально изучить на предмет эффективности и преимуществ», - объяснил Токарев.
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Председатель ассоциации перевозчиков Барнаула Николай Долженко рассказал «Политсибру», что о подобных инициативах он слышит ни в первой. По его словам, пассажиропоток в Барнауле сейчас стремительно падает, вместе с тем все меньше людей используют общественный транспорт для того, чтобы добраться в аэропорт.
«Кого-то довозят нанятые турфирмами автобусы, кто-то использует такси, потому что с багажом в общественном транспорте становится неудобно. Ну и естественно, многие добираются на личных автомобилях, число которых каждый год в городе растет. По расчетам, в городе ежегодно становится на 15-17 тысяч автомобилей больше, в среднем в каждом едет по два человека. Надо понимать, что эти двое условных людей должны учитываться как потерянные пассажиры минимум двух направлений «из дома на работу – с работы домой». Барнаул один из немногих городов, рядом с которыми пристроены поселки и другие населенные пункты, которые также подразумевают необходимость в личном авто», - пояснил Долженко.
Собеседник уточнил, что если инициатива есть, то необходимо учесть вносимые предложения и изучить техническую составляющую. По словам Долженко, озвучиваются на первый взгляд здравые идеи, но трудноосуществимые, в качестве примера он указал на инициативу по перекрытию проспекта Ленина для движения велосипедистов и пешеходов.
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Предложение по оптимизации транспорта
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