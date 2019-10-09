В Барнауле могут появиться выделенные полосы для общественного транспорта

Новости 09.10.2019 13:40 1328

Мэрия Барнаула заявила о создании выделенных полос для общественного транспорта и введении единого тарифного плана на муниципальных маршрутах города. Такое решение принято после коллективного обращения жителей.

К слову, за изменения в сфере городских пассажироперевозок выступила общественная организация защиты прав потребителей «Гражданский патруль» совместно с участниками интернет-сообщества «Барнаульский электротранспорт» в начале сентября. Под предложениями активистов подписалось 1366 барнаульцев.

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Первый заместитель главы администрации по дорожно-благоустроительному комплексу Анатолий Воронков пояснил, что для рассмотрения петиции была создана специальная комиссия и принят ряд важных решений.

Например, сейчас комитетом по дорожному хозяйству активно прорабатывается вопрос организации выделенных полос для маршрутного транспорта на проспектах Ленина и Строителей. Все документы экспертная группа должна предоставить в конце текущего года.

«Выделенные полосы на проспектах Ленина и Строителей очень нужны, здесь общественному транспорту трудно из-за парковочных карманов по правую сторону движения», - обратил внимание глава местного отделения «Гражданского патруля» в Барнауле Игорь Берг.

Второе предложение общественности – введение единого билета и тарифа на различные виды общественного транспорта. Данную инициативу также поддержали в администрации.

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Барнаульцам часто приходится ездить с пересадками из-за сокращения большого числа транспорта на востребованных городских маршрутах. В связи с этим растут транспортные расходы горожан. На данный момент городской комитет уже приступил к разработке проектов внедрения интермодального тарифного плана на муниципальных маршрутах МУП «Центртранс».