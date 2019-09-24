Жители Барнаула жалуются на дефицит городского транспорта

Новости 01.10.2019 14:20 402

Более половины общественного транспорта Барнаула отсутствует на линии. «Гражданский патруль» направил соответствующую жалобу в прокуратуру Алтайского края.

Как показал общественный мониторинг - 64 % подвижного состава отсутствует на линии. Общественная организация по защите прав потребителей «Гражданский патруль» выявила критический дефицит городского транспорта на четырех социально значимых маршрутах.

Общественники обратили внимание на то, что на перебои в работе общественного транспорта жители города жалуются на протяжении года. Самая острая проблема - это нехватка транспорта. Люди из-за длительного ожидания своего автобуса вынуждены пересаживаться на ближайший и ехать с пересадками.

Правозащитники установили, что отдельные маршруты обслуживаются всего на 4%. Такая ситуация произошла на маршруте № 1. Здесь вместо положенных 24 единиц транспорта общественники обнаружили только один автобус. Аналогично тяжелая ситуация еще на трех социально значимых маршрутах - № 10, 17 и 24.

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Всего на этих четырех линиях ежедневно должно работать около 75 автобусов, на момент общественного мониторинга было зафиксировали только 27 машин, - комментирует ситуацию глава местного отделения «Гражданского патруля» в Барнауле Игорь Берг. - Ранее мы уже обращались по проблеме в администрацию и прокуратуру города. Нарушения в работе перевозчиков были подтверждены официально, однако никаких эффективных мер так и не предпринято.

Берг заявил, что действующее руководство транспортным комитетом не справляется с поставленной задачей и должно уйти в отставку.

Вновь выявленные нарушения в работе общественного транспорта правозащитная организация поставила на контроль краевой прокуратуры. На этот раз правозащитники инициировали проверку в отношении комитета транспорта по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей (халатности) должностными лицами. Речь идет о надлежащем контроле за исполнением контрактов в сфере пассажирских перевозок. В том числе, прокуратура проверит, выдавались ли перевозчикам претензии, штрафы и неустойки.