Перевозчик наносит ответный удар: суд запретил мэрии Барнаула раздавать маршруты без конкурса

Новости 11.10.2019 7:10 850

Накануне состоялось очередное судебное заседание по делу о смене перевозчика на барнаульских автобусных маршрутах №№ 33, 77 и 121. Его результаты пока неизвестны, однако из предыдущих материалов суда выяснились некоторые интересные подробности.

Напомним, на вышуказанных маршрутах около 10 лет работала компания «АГАС-Транс», однако впоследствии они были переданы другому перевозчику – ООО «Транс-Лайн». С точки зрения «АГАС-Транс», это было сделан незаконно. Также посчитали и в антимонопольном ведомстве. С историей конфликта можно ознакомиться по ссылке ниже.

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Последний раз «Политсибру» подробно освещал эту историю в конце лета. На тот момент «АГАС-Транс» удалось отвоевать маршруты. С тех пор произошло несколько важных событий, имеющих значение для дальнейшего исхода дела.

22 августа

Комитетом по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула вынесен приказ об аннулировании результатов открытого конкурса от 6 ноября 2018 года и отзыве свидетельств, выданных ООО «Транс-Лайн».

17 сентября

Комитет попытался включить спорные маршруты в очередной «короткий конкурс», поэтому «АГАС-Транс» обратилось с ходатайством о принятии обеспечительных мер.

4 октября

Суд удовлетворил иск «Агас-Транса» о принятии обеспечительных мер и запретил мэрии отдавать перевозчикам маршруты №№ 33, 77 и 121 без проведения конкурса до вступления в законную силу судебного акта по настоящему делу.

Штрафные санкции

В ходе процесса суд выносил решение о наложении штрафа на главу комитета Антона Шеломенцева за неявку на предыдущее заседание, однако две минуты спустя, после принятия его письменных объяснений, штраф был отменен.

Интересно, что о наложении штрафа на Шеломенцева сообщал и другой перевозчик, оказавшийся в аналогичной ситуации и потерявший свои маршруты – Антон Еньшин. Он тоже судился с комитетом и рассказывал, что Шеломенцева оштрафовали за неуважение к суду в связи с его поведением на заседании. Об истории бывших маршрутов Еньшина – №№ 18 и 58 – можно прочитать по ссылке ниже.

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Следующее заседание по делу «АГАС-Транс» состоится 21 октября. Интересно, что решение о запрете распределения маршрутов без конкурса было принято судом после ходатайства перевозчика о вызове свидетеля. Судя по перечню участников заседания и некоторым косвенным фактам из предыдущих эпизодов тяжбы, это мог быть представитель краевого УФАС.

Отметим, что в городе существуют проблемы с работой не только маршрутных такси, но и больших автобусов. Крупный городской перевозчик «БарнаулПассажирТранс» уже не первый месяц судится с мэрией.