Жители Кузбасса будут платить за капремонт больше на 62%

Новости 13.08.2019 12:40 73

Правительство Кемеровской области приняло решение о повышении платы за капремонт. За каждый кв.м жилья жители региона будут платить больше на 62,5% с 1 сентября 2019 года.

Таким образом, плата возрастет с 4,13 до 6,17 руб. К слову, последний раз взнос на капремонт в Кузбасса повышался в июле 2017 года - на 5,9%. С декабря 2014 года он составлял 3,9 руб. за 1 кв. м.

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Отметим, тема капремонта жилья Кузбасса последний раз поднималась в марте 2019 года на круглом столе реготделения ОНФ. На нем член ОНФ и вице-спикер облсовета Юрий Скворцов выразил уверенность в том, что тарифную политику в регионе необходимо пересмотреть. По его словам, есть вероятность, что программа по капремонту жилья будет сорвана и регоператор может обанкротиться.

Депутат отмечал, тариф в Кузбассе - самый низкий в Сибири и один из самых низких в стране. Парламентарий обратил внимание, что следует увеличить плату за капремонт до 10-15 руб. за квадратный метр, хотя она должна составлять 29,9 руб. с учетом методики Минстроя, передает Коммерсант.