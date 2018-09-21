Тыва намерена «перехватить» турпоток с Алтая

Новости 26.07.2019 11:35 353

Власти Тывы решили строить дорогу в Республику Алтай. Тендеры на разработку проектно-сметной документации, общей стоимостью почти 25 млн рублей, размещены на портале госзакупок.

В планах – строительство двух участков протяженностью 10 км каждый и эта задача значительно сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Дело в том, что дорога, о которой идет речь, ведет из тувинского села Кызыл-Хая в Кош-Агачский район Республики Алтай, проходя через перевал Бугузун.

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Перевал Бугузун ведет через хребет Чихачева высотой 2608 м над уровнем моря. Данным путем пользуются, в основном, авто- и мотопутешественники, предпочитающие безлюдные «нецивилизованные» маршруты. Это самый короткий путь из Тывы на Алтай. Однако перевал отличается сложным рельефом – местами дорога идет прямо по руслу реки Бугузун на протяжении нескольких километров. При этом, путь сильно засорен крупными валунами. Интересно, что Google Maps, при попытке проложить путь от Кызыл-Хая до Кош-Агача, предлагает ехать кружным путем через Монголию, выдавая сообщение, что данный маршрут – наиболее быстрый.

Путем обустройства дороги правительство Тывы рассчитывает привлечь часть туристического трафика, проходящего через горный Алтай. На данный момент он составляет около 2 млн туристов в год, тогда как в самой Тыве не дотягивает и до 100 тысяч человек.