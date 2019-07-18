Глава Хакасии перепутал Герострата с Геродотом

Новости 18.07.2019 18:25 52

Губернатор Республики Хакасия Валентин Коновалов в беседе с журналистом ИА «Хакасия», допустил ошибку, перепутав историка с жителем античного Эфеса. Об этом пишет «Шанс Онлайн».

Журналист сказал, что имя Коновалова через несколько десятков лет появится в учебниках истории, на что губернатор ответил, что он не хотел бы славы Геродота.

«Не хотелось бы славы Геродота, поэтому сегодня прилагаю все усилия, чтобы то доверие, которое было оказано на выборах, воплотить в реальные плоды», — заявил Коновалов, очевидно перепутав историка Геродота с жителем древнегреческого Эфеса Геростратом, который сжег храм Артемиды Эфесской в 356 году до н.э.

По рассказам древнего историка Феопомпа, Герострат заявил, что сожжение храма было им совершено с целью попадания в историю.

Геродот, с которым себя не хотел сравнивать глава Хакасии, это древнегреческий историк и автор первого сохранившегося значительного трактата «История».

Это не первый случай, когда представитель исполнительной власти Хакасии совершил фактическую ошибку. Ранее, министр образования республики Лариса Гимазутина заявила, что пьеса «Горе от ума» написана Радищевым, а не Грибоедовым. Позднее пресс-служба местного правительства заявила, что ошибка была связана с усталостью Гимазутиной.