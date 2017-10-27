Ученые проверили состояние мумии «алтайской принцессы»

Новости 29.06.2019 15:30 153

С 24 по 26 июня в Национальном музее Республики Алтай провели медико-биологические работы по оценке состояния мумии женщины пазырыкской культуры. Ее нашли в 1993 году в ходе раскопок на плато Укок.

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Ее проверили эксперты Всероссийского НИИ лекарственных и ароматических растений Юрий Абрамов и Юрий Астахов, сообщает сайт музея. Они пришли к выводу, что мумию хранят в музее в безопасных условиях. По сравнению с осмотрами в 2013 и 2016 годах, изменений в биологических тканях мумии не выявили.

Ученые отметили оптимальные условия содержания по температуре, освещенности и влажности помещения. В завершении они дали рекомендации по хранению мумии на следующие три года. В саркофаге должна быть температура воздуха плюс 16-18 и относительная влажность воздуха 60±5 процентов.