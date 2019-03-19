Треть алтайских компаний понесли убытки на 2 млрд рублей

Аналитика 17.06.2019 14:30 220

Доля убыточных компаний в Алтайском крае за январь-апрель составила 33,2 %, а общая сумма убытков этих организаций превысила 2 млрд рублей. Данные опубликованы крайстатом.

Отрицательный финансовый результат получили 194 крупных и средних компаний региона, на сумму 2,03 млрд рублей. В аналогичном периоде прошлого года таких организаций было на 37,2 % меньше. Количество предприятий, продемонстрировавших положительный финансовый результат, тоже стало больше – на 32,2 %. 391 компания получила прибыль на общую сумму 15,7 млрд рублей.

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Наибольший удельный вес убыточных организаций приходится на организации, занимающиеся производством и распределением электроэнергии, пара и газа (58,2 %), водоснабжением, водоотведением и ликвидацией загрязнений (68,2 %), а также транспортом (65,6 %) и обеспечением административной деятельности (57,1 %).

Рентабельными оказались абсолютно все компании в сфере госуправления и обеспечения военной безопасности и социального обеспечения, а также финансовой и страховой деятельности. Хорошие показатели в сфере сельского и лесного хозяйства, охоты и рыболовной деятельности: 84,9 % предприятий получили прибыль. С небольшим отрывом идут образование (73,7 %) и обрабатывающие производства (73,3 %).