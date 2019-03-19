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Взлеты и падения: Алтайкрайстат опубликовал показатели промпроизводства за треть года

Аналитика
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Стали известны итоги работы предприятий Алтайского края в сфере производства промышленной продукции за январь-апрель 2019 года. Индекс промпроизводства в регионе вырос на 1,4 % по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Ситуация по основным отраслям:

  1. Добыча полезных ископаемых выросла на 77,6 %, став безоговорочным лидером;
  2. Обрабатывающие производства дали незначительный прирост в 0,7 %;
  3. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений продемонстрировали рост в 4,4 %;
  4. Обеспечение электрической энергией, газом и  паром;  кондиционирование воздуха "просели" на 8,7 %.

Взлеты

Бурный рост показателей добычи полезных ископаемых обусловлен, в основном, темпами добычи извести, подскочившими в 28,5 раз, то есть, почти на 3000%. Данные по другим отраслям на этом фоне выглядят не столь впечатляюще, однако нельзя не отметить, что очень хорошо выросли такие сегменты обработки, как:

  • Производство мебели, увеличившееся на 38,4 %. Интересно, что на фоне увеличения производства шкафов, столов и кроватей вдвое снизилось производство стульев, табуретов и прочей мебели для сидения.   
  • Металлургия, выросшая на 36,6 %. Таким ростом отрасль обязана семикратному увеличению производства труб. Свою роль сыграло также производство незамкнутых профилей, которых стали выпускать в 2,7 раза больше. 

Кроме того, на четверть увеличились показатели производства (25,4 %) и ремонта (23,8 %) автотранспортных средств (в том числе, производства тракторов – в полтора раза), на одну пятую: лекарств (20,2 %) и готовых металлических изделий (21,2 %). 

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Индекс промпроизводства в регионе за январь-февраль 2019 года составил 101,1%

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Некоторое объяснение росту производства и ремонта автотранспортных средств можно извлечь из ответа министра промышленности и энергетики Алтайского края Александра Климина на вопрос одного из участников проводившейся 21 мая интернет-конференции. Глава ведомства рассказал, что на территории края функционируют более 30 предприятий сельхозмашиностроения и на протяжении последних нескольких лет отрасль развивается более ускоренными темпами относительно в целом экономики региона.

«По итогам 2018 года суммарный выпуск техники предприятиями сельхозмашиностроения составил 10 300 единиц (102,4% по отношению к 2017 году), что в денежном выражении - 6,1 млрд. рублей», – сообщил глава министерства.

Также Климин упомянул, что доля алтайской сельхозтехники на рынке региона сегодня достигает порядка 10% и добавил, что в прошлом году показатели снижались из-за уменьшения спроса, вызванного падением закупочных цен на зерно в конце 2017 года и закредитованностью хозяйств.

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Падения

На 46 % просело производство компьютеров и электроники – это наиболее отстающий на данный момент сектор. Сильно - на одну пятую - снизились показатели в отраслях производства одежды (21,5 %) и химических веществ (18,4 %).

Пищевое производство просело на 2,2 %. Значительную роль в этом сыграло сокращение производства сахара и кондитерских изделий - 38,5 % и 27,3 % соответственно, а также сладких безалкогольных напитков на 12,6 %. Серьезный прирост в области пищевых продуктов показало лишь производство мясных консервов - оно увеличилось в 2,6 раза.

23 апреля Новосибстат публиковал индексы промышленного производства за январь-март по России (102,1%) и Сибирскому федеральному округу (101,5%). В таблице ниже приведены индексы по отдельным регионам СФО.

Автор: Политсиб.ру