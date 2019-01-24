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Добыча полезных ископаемых «вытащила» алтайскую промышленность в плюс по итогам зимы

Новости
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Алтайкрайстат опубликовал итоги промышленного производства в регионе за январь-февраль 2019 года. По сравнению с аналогичным календарным периодом прошлого года индекс промпроизводства в регионе вырос на 1,1%.

Так, в начале текущего года объем отгруженной продукции предприятиями Алтайского края составил 61,54 млрд рублей (112,8% к соответствующему периоду прошлого года).

В обрабатывающей промышленности индекс производства составил 100,9%. Что касается добычи полезных ископаемых, здесь ИПП в январе-марте равен 163,8%. Для справки, такая сфера, как обеспечение электрической энергией, газом и  паром;  кондиционирование воздуха, ощутима просела: ИПП в сравнении с январем-февралем 2018 года здесь составил 90,4%. А вот водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений, напротив, подросли до 104,7%.

Алтайкрайстат подсчитал, какие производители ушли в плюс, а какие в минус в 2018 году

Алтайкрайстат подсчитал, какие производители ушли в плюс, а какие в минус в 2018 году

Новости

По сравнению с прошлым календарным периодом индекс промпроизводства в регионе вырос на 0,5%

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Напомним: по итогам 2018 года  индекс промпроизводства в регионе вырос на 0,5%. Так, добыча полезных ископаемых за прошлый год увеличилась по сравнению с 2017 годом на 45%, водоснабжение - на 9,7%, а обеспечение электрической энергией, газом и паром снизилось на 4,2%; обрабатывающие производства потеряли 0,6%.

Автор: Политсиб.ру

Фото: Город+

#Алтайский край #промышленность