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«У нас другая фишка»: депутат Александр Демин - о Барнауле, конном спорте и бизнесе

Новости
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Какие существуют перспективы, а также проблемы, мешающие продвижению конного спорта в Алтайском крае? Почему пора переписать Налоговый кодекс? Как создать комфортный климат для бизнеса в Барнауле? На эти вопросы  в интервью «ТОЛКу» ответил депутат АКЗС, директор предприятия «Агро-Стандарт» Александр Демин.

Конный спорт

– 12 июня в Москве пройдут конные соревнования на призы президента России. Алтайский край в главном заезде не участвует, однако цель вашего пребывания на скачках совсем другая.

– Президент выходит награждать победителей заезда, где участвуют лошади верховых пород, которые у нас в Алтайском крае не очень представлены из-за климата. Наша цель, сверхзадача такая: убедить не бегать на лошадях импортных пород. Идея в том, что в России на главный приз должны бегать наши, отечественные породы. Мы позиционируем орловскую рысистую породу как главное достояние. Тем более так оно и есть. Я еще раз всех убеждаю: ребята, когда мы начнем ездить на своих, мы себя больше уважать начнём, потому что на английской чистокровной породе неправильно ездить на главный приз страны.

Моя идея, как заводчика орловской рысистой породы, – максимально приложить усилия для сохранения и увеличения численности породы. Тем более что мы недавно перешли порог "исчезающий". Поэтому мы ее спасаем.

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– Насколько это амбициозная задача?

– Это реальная задача. Правда, достижение цели займет довольно длительное время. Но все реально. Лошадь начинает бегать только в старшем возрасте. Пик ее карьеры приходится на 6-9 лет. А еще необходимо найти достойных представителей породы, получить потомство, вырастить лошадь, тренировать и так далее.

Сейчас правила испытания уже устарели. До сих пор в Минсельхозе кумыс и спортивные лошади сделаны под одну гребенку. Но нормативы эти устарели. Сегодня у орловского рысака только одно назначение – спорт. И я вам больше скажу: в Министерстве сельского хозяйства РФ нет ни одного специалиста, который занимался бы коневодством.

Мы уже дискутируем о том, чтобы сделать с Минсельхоза переподчинение в Министерство спорта. Должно решиться: все-таки это спорт или сельское хозяйство. Это глобальная проблема. 

И если говорить о спасении породы, то это нельзя делать за счет меценатов, вешать на шею государства – это тоже, наверное, неправильно. У нас идея в том и заключается – мы должны предложить своему родному государству такую программу, которая в перспективе станет приносить доход. Если нам на протяжении, допустим, десяти лет окажут помощь, то потом программа вернет все, что было в нее вложено, и станет прибыльной. Это подход коммерческий и он правильный.

Я еду с настроем убедить найти компромисс: каждый год ездить на разных породах и включить в какой-то год орловскую породу. Либо сделать отборочные туры не на Центральном Московском ипподроме, а в регионах. У нас на Алтае сезон открывается только в середине мая. И как можно за месяц подготовить ее к главным соревнованиям? Поэтому надо поменять схему, чтобы была задействована вся страна.

– Но это спорт не для всех. Содержание лошадей в месяц начинается от 20 тысяч рублей. И я не говорю о покупке рысака.

– Вы не ошиблись. 20 тысяч, если лошадь содержится у нас. А если на московском ипподроме – еще дороже.

– Из года в год в Алтайском крае скачками интересуется все больше и больше людей.

– Я организатор всех мероприятий, которые проходят на наших ипподромах (на барнаульском и в селе Новотырышкино). Мы взяли курс на событийный туризм. И мы думали, что можно сделать под Белокурихой, чем можно удивить зрителей. Так появилась Масленица и Орловские бега. Теперь у нас в голове есть понимание: чтобы спасти этот вид спорта, надо делать то, что нравится людям, и показывать это.

Тем более лошади – это наше родное животное. И интерес к ним не потому, что это аристократичный вид спорта. Я могу на день рождения кому-то подарить лошадь, и человек начинает ею заниматься. Я могу организовать местное событие в отдельно взятом районе. И там заезды набирают нисколько не меньше, чем на том же ипподроме "Алтай". Но мы делаем это в поле, на своей территории, и людей приходит много. У нас невозможно будет заставить людей массово полюбить гольф.

О проблемах Барнаула и бизнеса

– Что сегодня необходимо сделать, чтобы начать решать проблемы Барнаула?

– Надо усилить команду, которая руководит городом, профессиональными кадрами – это первое. Во-вторых, надо обратить внимание на самые больные темы и их целенаправленно, планомерно ликвидировать. В первую очередь, наверное, мы говорим о коммунальных вещах. На мой взгляд, нет отлаженной системы и видения, как мы будем выходить из коммунальной проблемы. Самое главное – надо как-то убедить проинвестировать часть ЖКХ, потому что собственный городской бюджет, я точно понимаю, не справится.

И самое главное – доходную часть города надо повышать. За счет налогов, предприятий. Мы должны делать комфортную площадку в Алтайском крае, чтобы "затаскивать" производство и развивать переработку сырья, которое мы производим здесь, в Алтайском крае.

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– Как мы должны привлекать инвесторов?

– Мы должны создать комфортный климат для бизнеса, должны обеспечить инфраструктуру. Любая отрасль требует вложений. Идеи были, но они очень медленно развивались. Сейчас мы не должны ждать, когда к нам придут, а все-таки время поискать, поубеждать, прорекламировать направления. Например, у нас здесь много молока – давайте сыр варить. Много зерна – давайте его перерабатывать. У нас есть огромная школа и огромный пласт населения, который был задействован в моторостроении, тракторостроении, давайте открывать сборочные площадки, давайте, например, открывать филиал Минского тракторного завода.

– Сегодня на бизнес возложили ответственность за рост зарплат в Алтайском крае. Насколько это реальная задача?

– Задача реальная. На самом деле зарплаты достойные, другое дело, что, скорее всего, не все являются порядочными налогоплательщиками.

– О теневом секторе экономики в регионе говорят многие, при этом проблема должна решаться не запугиванием бизнеса, а созданием условий, при которых легально работать было бы выгоднее, чем в "серую".

– Согласен. Потому что надо понимать, что в существующих условиях по налогообложению бизнесу, с учетом двух неблагоприятных экономических периодов, надо было быстро реагировать. У нас сама система налогообложения очень сложная. А должна быть простой. Бизнесменов надо убедить, что любой предприниматель содержит у себя в штате кучу юристов, бухгалтеров, экономистов, кто ищет лазейки, чтобы оптимизировать систему налогообложения. И платят им зарплаты. И это не самые низкооплачиваемые работники.

От оборота каждого предприятия в налоги уходит определенная сумма.  Это 2, 3, 4%. Мы предлагаем так: вы просто автоматически с оборотов, со счетов предприятия забирайте эту сумму денег. Мы на разных площадках (с уполномоченным по делам предпринимателей, в "Деловой России") обсуждаем этот вариант. Например, если это строительное предприятие, там минимальная налоговая нагрузка от оборота составляет 4-5%. Вы сделайте 6% и автоматически забирайте. Я считал на примере своего предприятия. У меня 15-20% счетных сотрудников и юристов, кто защищает меня от налоговой. И их фонд заработной платы мы можем отдать государству, а людей переквалифицировать. Но сейчас мы содержим кучу людей, которые нас защищают от государства. От нашего родного государства. А мы должны быть партнерами.

О чем еще говорили:

Поддержка спортсменов

Я поддерживаю несколько видов спорта, но почему-то журналисты выделяют дзюдоистов. Здесь был пример в отдельно взятом селе. Все зависит от человека, который этим занимается. Он горит этим, собрал вокруг себя ребятишек, заработал авторитет себе и достоин уважения. Почему бы не помочь? Гиревой спорт тоже поддерживаю. В моем родном селе уже есть чемпион Европы по гиревому спорту. Он сын нашего сотрудника. Все банально: есть учитель физкультуры в сельской школе, который любит этот вид спорта, и он себе вырастил таких спортсменов, которые победили всех. Юниоры пока, но растем. Сейчас чемпион в армию сходит и будет профессионально заниматься.

Про инвестиции

Сейчас надо показать и рассказать всем желающим, кто хочет проинвестировать какую-то отрасль, что у нас в регионе есть площадка, где создадут все условия для того, чтобы бизнес как можно быстрее запустил свой проект и начал работать здесь. Мы должны сейчас открыть ворота и всех пригласить к себе.

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Я за все массовые мероприятия, которые проходят на нашей территории. Это наш рейтинг, имидж, и мы должны притягивать туристов. А для развития туризма первоочередное – это событийный туризм.

Туризм в Барнауле

Барнаул – не старый город, у него нет многовековой истории. Причем мы в начале века почти полностью сгорели. У нас другая фишка. Мы в первую очередь должны заниматься промышленностью.

"Мусорная реформа"

Проблема острая. Мы перестали ценить наше главное достояние – нашу экологию, нашу природу. Весь мир уделял этому внимание, а мы думали, что нас это не коснётся. Но мы ощутили побочный эффект от всех благ развития цивилизации, завалили крупные города и села мусором и не подумали, что с этим делать. А некоторые составы упаковок не разлагаются тысячелетиями. Мое мнение, что надо начинать еще со школы, чтобы ребенок четко понимал, что мусор надо разделять: стекло отдельно, пластик отдельно. Что это потом переработается и мы этими действиями сбережем природу.

В 2014 году составляли планы, схемы санитарной очистки. К этому надо было отнестись серьезнее. За это время мы не создали полигоны, предприятия переработки. Самое главное в переходный момент, чтобы операторы вели себя адекватно и порядочно, а не так делать, что я монополист и вы играете по моим условиям.

Получился безжизненный план, который надо доработать и максимально быстро определиться, пройти все экологические экспертизы и разместить полигоны по временному хранению, по переработке.

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Автор: Политсиб.ру