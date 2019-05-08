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Жители алтайской глубинки пожаловались губернатору на «мусорный» полигон

Новости
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Жители Смоленского района собрали более 700 подписей под обращением к губернатору Алтайского края Виктору Томенко. Селяне обеспокоены тем, что местный полигон ТКО не справляется с объемом мусора, который сюда привозят из соседних территорий.

Ранее полигон обслуживал только Смоленский район, теперь же (согласно новой схеме обращения с ТКО) он должен обслуживать 4 района и город-курорт Белокуриху. Площадь полигона всего 6 гектар, и с такими темпами его надолго не хватит, полагают местные жители.

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Кроме того, люди высказывают опасения относительно резкого увеличения объемов мусора. По мнению селян, это может грозить району экологическими осложнениями. Никаких экспертиз и проектов полигона в Смоленском районе никто никогда не видел, на каких расчетах основана новая схема - непонятно, говорится на официальной странице крайкома КПРФ "ВКонтакте".

Вывоз мусора в Алтайском крае может прекратиться?

В настоящее время проходит так называемое "общественное обсуждение" схемы и все желающие могут написать свои возражения по электронной почте в краевое Минприроды. Жители района собрали всего за один день более 700 подписей под обращением к губернатору с просьбой разобраться в ситуации.

Барнаульцы на общественных слушаниях решат вопрос с рекультивацией полигона ТБО

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Объект находится по адресу: проспект Космонавтов, 74

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Мусорная реформа в Алтайском крае: что с ней не так?

Автор: Политсиб.ру