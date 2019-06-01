Барнаульский бизнесмен Павел Тулин рассказал о своих «изумрудных» секретах

Новости 06.06.2019 7:10 366

Предприниматель Павел Тулин рассказал о планах и практических шагах по восстановлению барнаульского парка «Изумрудный» в ходе импровизированной пресс-конференции. Мероприятие прошло 5 июня непосредственно на территории парка.

Ранее проект Тулина стал лидером общественного голосования. Правда, у конкурентов и ряда общественников возникли подозрения в честности подсчета голосов за стратегию в недавнем прошлом арендатора "Изумрудного".

Согласно концепции бизнесмена, на территории парка должны появиться летний бассейн, первый в Барнауле коворкинг для молодых предпринимателей, велодорожки, летний кинотеатр, фитнес-центр, большой спортивный комплекс площадью 12 тысяч кв. м. Кстати, Тулин предлагает построить в парке новый планетарий и восстановить храм. Остальная же территория будет обустроена под «зону отдыха».

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Напомним, всего существует три концепции дальнейшего развития парка «Изумрудный», каждый из которых имеет свои особенности. Однако Павел Тулин выразил уверенность в том, что сейчас город крайне нуждается именно в спортивных объектах.

«Рядом находится стадион «Клевченя», правда, не в самом хорошем состоянии, идет реконструкция бывшего ледового стадиона «Мотор», которые когда- то были на территории парка. Много другой инфраструктуры, которая создавалась под спортивную концепцию. С запуском двух жилых комплексов мы получим колоссальную нагрузку на эту зону проживания», - подчеркнул предприниматель.

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Говоря о том, что не нравится его оппонентам, Павел Тулин обратил внимание на два лозунга - "нет стройки на территории парка" и "не дадим сносить деревья".

«Мы «за» оба этих высказывания. Но как обойтись без стройки – нет хозяйственных построек и парковок? Мы поняли, что это неизбежно. В планах улучшить инфраструктуру парка. Мы готовы увеличить количество лесных насаждений на целый гектар. Мы предлагаем отказаться от автогородка, там будет создана зона покоя», - прокомментировал бизнесмен.

Спортивный комплекс, если проект Тулина осуществится, будет расположен в той зоне, где находятся «больные» деревья. Никаких сооружений в зоне кладбища не будет. Спортивная зона смещается ближе к проспекту Комсомольскому. Павел Тулин также представил журналистам документы от 2006 года, когда на территории парка хотели построить жилкомплекс. «Если бы мы хотели построить дома в парке, мы бы это сделали в 2006 году и никто бы нам не помешал», - уверяет предприниматель.

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Представитель инициативной группы по восстановлению парка Юрий Красильников предложил перенести строительство на место гаражного кооператива. Тулин отметил, что на данной территории находятся захоронения и поэтому эта идея была отклонена. По мнению бизнесмена, проект будет реализован, когда будет найден компромисс.

«Кроме голосования на сайте «Парк22», был проведен опрос по застройке парка, в котором приняли участие 64 человека, в ходе дискуссии в конференц-зале только 9 человек из 46 не стали писать никаких замечаний. Мы предлагали все три проекта оценить по 10-балльной шкале и написать «минусы». Единогласно участники заявили, что необходима скорейшая высадка деревьев, - напомнил оппоненту Красильников.

В ходе вчерашней пресс-конференции Туллин также отметил, что ранее обсуждалась возможность альтернативных площадок: «В этом парке - самая удобная зона в центре города. Обсуждалась площадка, которая находилась на Власихинском проезде, 206 возле аэропорта. Но кому нужна в чистом поле телефонная будка? Мы просто ее не обслужим».

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Тулин подчеркнул, что уже есть организация, которая готова профинансировать весть проект реконструкции. Не секрет, что это кредитные средства. Объем инвестиций составит порядка 1 млрд рублей. Это «возвратные» деньги, которые собственник должен будет вернуть.