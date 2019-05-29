Три пути «Изумрудного»: как будет возрождаться барнаульский парк

Новости 29.05.2019 14:10 81

28 мая в Барнауле обсудили три проекта возрождения парка «Изумрудный», сообщает пресс-служба городской думы. В обсуждении принимал участие широкий круг лиц: депутаты, представители исполнительной власти, предприниматели, архитекторы и пр. Своим видением будущего парка поделились муниципалитет, бизнес, а также инициативная группа граждан.

Муниципальный проект, по словам презентовавшего его архитектора Петра Анисифорова, глобальной реконструкции парка не подразумевает – достаточно озеленить 80% парка и восстановить озеро, и стадион «Клевченя». Также запланирована постройка административного здлания.

Бизнес-проект предполагает гораздо более обильную застройку парка. Предусмотрены: бассейн, новый планетарий, спорткомплекс, коворкинг-пространство и многие другие сооружения. Также коммерческий проект оказался единственным, представшим в четком денежном выражении – 1 млрд рублей требуется инвестировать, в 1 млн рублей будет обходиться содержание парка, а 7 млн рублей составляет его предполагаемая доходность. Проект презентовала одна из его разработчиков Вероника Базилевская.

Проект «ГорСад», представленный гражданскими активистами, тоже подразумевает возведение значительного количества сооружений, однако, в отличии от бизнес-проекта, здесь акцент сделан на эстетическую составляющую, а также, по словам представлявшего проект архитектора Максима Максименко, на экологичность, всесезонность и событийность. По плану, в «ГорСаду» должны появиться роллердромы, скалодром, скейтпарк, воркаут пространство, летом, лыжная трасса, каток и амфитеатр. В парке должно быть шесть входов, а урбанистические элементы, вроде линий электропередач, скроются за зелеными насаждениями и геопластиком.

По итогам обсуждения участники проголосовали за понравившиеся им проекты, о результатах голосования будет сообщено позднее.