«Снова защищать «Изумрудный»: общественники не верят в честность победы проекта Павла Тулина

Новости 01.06.2019 20:01 309

Представители рабочей группы «Парк Изумрудный» распространили в СМИ сообщение о результатах голосования за один из трех проектов дальнейшей концепции парка «Изумрудного». При этом голосование проводили на площадке testograf, сделанной командой Павла Тулина, чей проект якобы и победил.

Участникам предлагали выбрать один из трех вариантов: администрации Барнаула, бизнес-сообщества в лице Тулина и группы архитекторов с общественниками. Первом место ( 2239 голосов) занял проект Тулина. Далее расположились общественники (1286) и мэрия (486). Тулин, ранее более 10 лет арендовавшим парк, предполагает большую застройку парка. Предусмотрены: летний бассейн, новый планетарий, спорткомплекс, коворкинг-пространство, кафе, летний кинотеатр и другие сооружения.

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С результатами голосования не согласны общественники. Они напирают на то, что результат голосования за проекты парка на других открытых неофициальных площадках, значительно отличаются. Везде лидирует проект общественников. Например, в группе Barnaul22, в ВК.

Блогер Ivan Dvortsov полагает, что придется «снова защищать парк». Теперь от застройки спортивным комплексом Павла Тулина, который он якобы пытался там построить начиная с 2010 года.

- На контролируемым Тулиным закрытом голосовании «победила» концепция Павла Тулина, - пишет блогер. - Голосование закрытое без онлайн-мониторинга, без защиты от множественного голосования. Можно ли доверять голосованию, которое контролирует участник, заинтересованный (я бы даже сказал - много лет мечтающий) о конкретном коммерческом проекте? Это уже не опрос о вариантах наполнения парка.

Активист считает, что горожане уже высказали свое однозначное мнение о недопустимости застройки парка. Он отмечает, что площадь комплекса сравнима Театром Драмы.

- Этот момент аккуратно обходят, - продолжает Иван. - Не показали и в презентации это здание на местности, кроме общего плана сверху. Это внушительные 12 тыс. кв.метров в 4 этажа с пятном застройки 35 соток. Для понимания габаритов - это примерно здание Театра Драмы (60х60 метров и похожей высоты). В проекте Тулина парковка вытянута вдоль южной части парка и вдоль Комсомольского. В целом, можно оценить какую транспортную нагрузку даёт подобный объект.

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Блогер цитирует интервью «Политсибру» от 2016 года, где Тулин прямо заявляет, что не утратил коммерческого интереса к парку. На вопрос, почему не отказаться от территории парка и передать его в муниципальную собственность, Тулин ответил:

- Причины две. Я уже не помню, сколько сюда вложено денег. Я обычный коммерсант и я надеюсь эти деньги вернуть. Я считаю, что в парке можно эти деньги зарабатывать, если не будет помех. Вторая причина - это мой город. Я точно знаю, что если я уйду – парка здесь не будет. Это пафосно звучит, но так и есть».

Ранее на круглом столе барнаульские архитекторы отмечали, что если сегодня не думать о нормативах озеленения, не резервировать места и защищать имеющиеся «зеленые уголки» то через 10-40 лет придется изыскивать места под них за счет сноса каких-то объектов, что будет намного сложнее и дороже. Через это, по их словам, прошли многие города и страны.