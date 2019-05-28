Рубцовский депутат задекларировал свыше «23 млрд рублей»

Новости 28.05.2019 16:50 2087

Депутаты горсовета Рубцовска отчитались о доходах за прошлый, 2018 год. «Политсибру» познакомился с декларациями всех 28 народных избранников.

Возглавляет список самых богатых депутатов Сергей Косухин («Единая Россия»). Он отчитался за 7 млн 885 тысяч рублей. У него в собственности три земельных участка, жилой дом (312 кв. м), две квартиры (61 кв. м и 34 кв. м), семь нежилых помещений и автомобиль Лексус. Его супруга задекларировала доход в размере 6 млн 751 тысячи рублей.

Далее расположилась Людмила Мухортова (КПРФ) – 3 млн 331 тысяча рублей. Среди ее имущества – квартира (53 кв.м) и жилой дом(48 кв.м). Супруг задекларировал доход более 185 тысяч рублей, также у него есть земельный участок (732 кв. м) и автомобиль ВАЗ.

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Кроме того, в Топ-3 «самых успешных» по уровню доходов вошел депутат Александр Вартанов (ЕР) – 2 млн 352 тысячи рублей, в его собственности более 20 земельных участков, семь нежилых помещений и автомобиль Митцубиси L200. Причем согласно первоначальной версии документа, его доход составлял 23 млрд 352 млн 91 тысяча рублей. Редакции «Политсибру» удалось выяснить, что речь идет об опечатке на сайте горсовета.

Больше одного млн рублей в прошлом году в своей декларации указал председатель Рубцовского городского совета единоросс Василий Курганский – 1 млн 85 тысяч рублей. В его собственности земельный участок (848 кв. м), жилой дом (94 кв. м) и автомобиль Митцубиси Аутлендер. Его супруга задекларировала 213 тысяч рублей.

Депутат от ЕР Ирина Кох сообщает о доходе в 514 тысяч рублей. В ее имущество входит две квартиры (80 кв. м и 52 кв. м), более десяти нежилых помещений, а также несколько автомобилей класса VIP.

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Примечательно, что ее супруг заработал 11 млн 129 тысяч рублей - это самый высокий показатель среди вторых половинок депутатов горсовета Рубцовска. В его собственности целый автопарк, в который входит десять легковых и десять грузовых автомобилей, также мотовездеход, снегоход, трактор и экскаватор.

Теперь перейдем к тем депутатам, которые заработали меньше, чем остальные коллеги по цеху. Отметим, что из 28 депутатов доход менее 1 млн рублей показал 21 человек. В тройке самых бедных депутатов горсовета Рубцовска ни один народный избранник не заработал и 100 тысяч рублей за год.

Около 95 тысяч рублей задекларировала Светлана Маслич (КПРФ), у нее есть в собственности квартира (65 кв. м). Чуть меньше получил справедливоросс Евгений Криволапов – 87 тысяч рублей, среди его имущества - квартира (69 кв. м) и автомобиль Сузуки Аэрио. Самым бедным депутатом стала Лилия Горбенко (КПРФ), ее доход в 2018 году составил 20 тысяч рублей.