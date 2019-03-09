Самый богатый депутат Барнаульской думы за прошлый год заработал почти 200 млн рублей

Депутаты Барнаульской гордумы отчитались о своих доходах за 2018 год. Декларации 38 народных избранников выложены на сайте БГД. Как следует из документов, самым богатым среди своих коллег стал учредитель строительной компании "Алгоритм" Александр Тайчер (избирался от "Единой России"). Он отчитался за 186,838 млн рублей, тогда как годом ранее у него было 105,4 млн рублей.
Далее в порядке убывания доходов расположился Евгений Барсуков (ЕР) – 63,152 млн рублей (ранее – 40,763 млн), Александр Локтев (также представляет «партию власти») – 39,095 млн рублей (по итогам 2017 года – 42,158 млн), Евгений Носенко (ЕР) – 18,291 млн рублей (было 2,058 млн), Андрей Солодилов (прошел в БГД в качестве самовыдвиженца) – 17,591 млн рублей (в 2017 году - 22,307 млн), Кристина Юстус (ЛДПР) – 15,356 млн рублей (54,736 млн).
Больше отметку в 10 млн рублей из депутатов никто не разменял. Ближе всего к ней подошел еще один представитель либерал-демократов Алексей Скосырский (9,378 млн). Всего в думе насчитывается 28 человек, задекларировавших по итогам прошлого года свыше 1 млн рублей.
Воспользоваться поездкой за бюджетный счет смогут 4 человека
Перейдем к доходам менее обеспеченных народных избранников. Самым скромным на этот раз оказался заработок руководителя фракции КПРФ Ивана Карпова – 192 тысячи рублей. В прошлом году он задекларировал 643,7 тысяч рублей. На втором месте с конца находится однопартиец Карпова Петр Пугаев – он отчитался за 536,1 тысячу рублей (было 112,3 тысячи рублей). Замыкает тройку Оксана Молодых ("Справедливая Россия") – 657,7 тысяч рублей (годом ранее – 531,5 тысяч рублей).
Коротко о доходах тех депутатов, кто работает в БГД на освобожденной основе, т.е. за зарплату. Всего их четверо. Марина Понкрашева (руководитель комитета по социальной политике) отчиталась за 801,5 тысяч рублей (было 777,4 тысячи рублей), зампред комитета по бюджету, налогам и финансам Юрий Ряполов задекларировал 725,5 тысяч рублей (против 694,2 тысяч годом ранее), зампредседателя комитета по законности и местному самоуправлению Дмитрий Ворсин указал в декларации 1,17 млн рублей (было 657,5 тысяч рублей). Наконец зампредседателя БГД Сергей Струченко задекларировал 1,109 млн рублей (в 2017 году – 907,8 тысяч).
Компенсация полагается тем, кто работает в БГД на непрофессиональной основе
Напомним, председатель Барнаульской гордумы и по совместительству ректор АГИК Галина Буевич работает на неосвобожденной основе. Ее доход в 2018 голу составил 3,268 млн рублей (было 2,521 млн).
ЕР-11, СР-2, ЛДПР-1: обнародованы имена всех фигурантов декларационного скандала в Барнаульской думе
Проанализированы биографические данные 40 народных избранников