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Депутат Барнаульской думы отказался предоставить декларацию о доходах

Новости
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Депутат Барнаульской гордумы от "Справедливой России" Егор Банщиков отказался предоставлять сведения о доходах за 2018 год. Данную информацию "Политсибру" подтвердили несколько независимых источников. Таким образом фигурант недавнего "декларационного дела" в скором времени будет автоматически лишен мандата.

На сайте БГД опубликованы доходы народных избранников за 2018 год. По сравнению с прошлым календарным периодом в списке отсутствуют два депутата - Марат Жумадилов (ЕР) и Егор Банщиков (СР). Что интересно, оба они стали участниками судебного разбирательства по итогам декларационной кампании за 2017 год. При этом Жумадилов еще в апреле добровольно сложил с себя полномочия, переехав в другой город.

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Что касается Банщикова, то он несколько раз в ходе судебного процесса допускал сценарий, при котором придется отказаться от места в гордуме. Эсер допускал мысли о том, чтобы вовсе не отчитываться о своих доходах за последний календарный период.

Так и произошло. В обозначенный законом срок народный избранник в знак протеста не стал сдавать документы. Оперативно связаться с депутатом на момент публикации не удалось.

Добавим, отказ от предоставления сведений автоматически влечет за собой прекращение депутатских полномочий. Вероятно, уже к дате ближайшего заседания БГД (5 июня) прокуратура вынесет данный вопрос на рассмотрение и коллегам Егора Банщикова не останется ничего другого как проголосовать за лишение полномочий своего коллеги.

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Напомним, по итогам 2017 года справоросс задекларировал 9,7 млн рублей, заняв 7-ое место из 40 в списке "самых богатых" депутатов БГД.

Кстати, Егор Банщиков прошел в городскую думу по общемуниципальной части партсписка. Таким образом "Справедливая Россия" вправе будет самостоятельно распорядиться свободным мандатом.

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Автор: Политсиб.ру