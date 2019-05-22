Депутат Барнаульской думы отказался предоставить декларацию о доходах

Депутат Барнаульской гордумы от "Справедливой России" Егор Банщиков отказался предоставлять сведения о доходах за 2018 год. Данную информацию "Политсибру" подтвердили несколько независимых источников. Таким образом фигурант недавнего "декларационного дела" в скором времени будет автоматически лишен мандата.
На сайте БГД опубликованы доходы народных избранников за 2018 год. По сравнению с прошлым календарным периодом в списке отсутствуют два депутата - Марат Жумадилов (ЕР) и Егор Банщиков (СР). Что интересно, оба они стали участниками судебного разбирательства по итогам декларационной кампании за 2017 год. При этом Жумадилов еще в апреле добровольно сложил с себя полномочия, переехав в другой город.
Окончательно судьбу народных избранников решит гордума
Что касается Банщикова, то он несколько раз в ходе судебного процесса допускал сценарий, при котором придется отказаться от места в гордуме. Эсер допускал мысли о том, чтобы вовсе не отчитываться о своих доходах за последний календарный период.
Так и произошло. В обозначенный законом срок народный избранник в знак протеста не стал сдавать документы. Оперативно связаться с депутатом на момент публикации не удалось.
Добавим, отказ от предоставления сведений автоматически влечет за собой прекращение депутатских полномочий. Вероятно, уже к дате ближайшего заседания БГД (5 июня) прокуратура вынесет данный вопрос на рассмотрение и коллегам Егора Банщикова не останется ничего другого как проголосовать за лишение полномочий своего коллеги.
Решение будет озвучено на завтрашнем заседании БГД
Напомним, по итогам 2017 года справоросс задекларировал 9,7 млн рублей, заняв 7-ое место из 40 в списке "самых богатых" депутатов БГД.
Кстати, Егор Банщиков прошел в городскую думу по общемуниципальной части партсписка. Таким образом "Справедливая Россия" вправе будет самостоятельно распорядиться свободным мандатом.
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