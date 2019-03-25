Паводок в Алтайском крае угрожает нескольким крупным райцентрам

Новости 30.03.2019 10:45 161

Первая волна паводка может начаться в Алтайском крае уже в ближайшие дни – синоптики обещают теплую погоду и дождь, которые станут причиной вскрытия крупных рек. Под удар стихии могут попасть села Усть-Чарышская Пристань и Белоглазово на Чарыше, Сростки на Катуни, Хабары на Бурле, а также по реке Алей выше Гилевского водохранилища.

Начальник департамента Росгидромета по СФО Александр Гритчин сообщил, что на реках степного Алтая образовался большой запас снега и влаги.

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Почти весь март погода способствовала тому, что днем снег таял, а ночью влага вымерзала. Однако с 28 марта ночная температура не опускается по Алтайскому краю ниже нуля градусов, а днем воздух прогревается до +14…+18 градусов. Такая погода положила начало максимальному притоку в реки талого снега и формированию склонового стока.

Осложнят ситуацию дожди и мокрый снег, которые пройдут в некоторых районах 30 и 31 марта. Осадки ускорят вскрытие притоков Чарыша, рек Горного Алтая и предгорий степного Алтая, пишет "АиФ-Алтай".

Тем временем, уже 29 марта в Краснощековский район прибыли спасатели. Они следят за обстановкой рядом с селом Карпово-2, жителей которого регулярно топит весной по причине ледовых заторов. «Накануне паводка особое внимание уделяется именно югу края, который первый принимает удар водной стихии. На других территориях наблюдение за водными артериями также ведется силами местных подразделений», - пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.

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Также подтопление низменных участков может наблюдаться в Змеиногорском, Чарышском, Солонешенском, Алтайском, Красногорском и Шипуновском районах. Какого-либо ухудшения обстановки, подтоплений жилых домов в настоящий момент по краю нет.

Нынешняя ситуация схожа с теми, что складывались в 1995, 2002, 2004 и 2012 годах: реки тогда вскрывались на 6 - 10 суток раньше средних многолетних сроков. И в этом году реки также будут вскрываться раньше, с опережением до 10 суток.

В Алтайском крае подготовили 191 пункт временного размещения для почти 40 тысяч человек.