«Региону мало не покажется»: власти Республики Алтай и полпред президента разошлись в прогнозах на паводок

Новости 27.03.2019 18:05 192

Более 8 тысяч жителей Республики Алтай как минимум на трое суток могут остаться без транспортного сообщения во время предстоящего весеннего паводка, заявил первый зампредседателя правительства региона Роберт Пальталлер. Информация была озвучена на совещании по подготовке к паводку.

"В зону подтопления в Республике Алтай в 2019 году может попасть до 25 населенных пунктов, в которых проживают 2,8 тысяч человек. Ограничение автотранспортного сообщения прогнозируется с 26-ю населенными пунктами, где расположены более 2 864 жилых дома и живут более 8 тысяч человек. Период нарушения транспортного сообщения может составить до трех суток с учетом времени на аварийно-восстановительные работы", - цитирует Пальталлера "Интерфакс-Сибирь".

По его словам, все подготовительные мероприятия в регионе выполнены в полном объеме. При этом власти не ожидают существенного паводка из-за того, что год маловодный. Однако в случае, если пойдут обильные дожди, "региону мало не покажется".

Около 500 населенных пунктов в Сибири попадут в зону риска в паводок 2019 года Новости 21.01.2019 7:45 На заседании межведомственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС полпред рекомендовал готовиться к худшему 4634

Между тем полпред президента в СФО Сергея Меняйло заявил, что властям не следует рассчитывать на благоприятный исход событий: снегозапасы в горах Республики Алтай, а также запасы в реках существенным образом влияют на развитие паводковой обстановки в соседних сибирских регионах.

"У меня не такие оптимистичные прогнозы как у Роберта Робертовича. Лед на реках толстый, а это может стать причиной значительного повышения уровня воды в реках", - отметил Меняйло.