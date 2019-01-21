Более 8 тысяч жителей Республики Алтай как минимум на трое суток могут остаться без транспортного сообщения во время предстоящего весеннего паводка, заявил первый зампредседателя правительства региона Роберт Пальталлер. Информация была озвучена на совещании по подготовке к паводку.
"В зону подтопления в Республике Алтай в 2019 году может попасть до 25 населенных пунктов, в которых проживают 2,8 тысяч человек. Ограничение автотранспортного сообщения прогнозируется с 26-ю населенными пунктами, где расположены более 2 864 жилых дома и живут более 8 тысяч человек. Период нарушения транспортного сообщения может составить до трех суток с учетом времени на аварийно-восстановительные работы", - цитирует Пальталлера "Интерфакс-Сибирь".
По его словам, все подготовительные мероприятия в регионе выполнены в полном объеме. При этом власти не ожидают существенного паводка из-за того, что год маловодный. Однако в случае, если пойдут обильные дожди, "региону мало не покажется".
На заседании межведомственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС полпред рекомендовал готовиться к худшему
Между тем полпред президента в СФО Сергея Меняйло заявил, что властям не следует рассчитывать на благоприятный исход событий: снегозапасы в горах Республики Алтай, а также запасы в реках существенным образом влияют на развитие паводковой обстановки в соседних сибирских регионах.
"У меня не такие оптимистичные прогнозы как у Роберта Робертовича. Лед на реках толстый, а это может стать причиной значительного повышения уровня воды в реках", - отметил Меняйло.
Органы прокуратуры проверят соблюдение закона при подготовке населенных пунктов к ледоходу, пропуску талых и паводковых вод