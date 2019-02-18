Реки на Алтае вскроются раньше привычных сроков

Новости 25.03.2019 8:45 299

Вскрытие рек бассейна Оби начнется на три-шесть дней раньше среднего многолетнего срока. Ранее «Политсибру» сообщал, что паводок в Алтайском крае начнется в начале апреле.

ГУ МЧС по Алтайскому краю опубликовало прогноз вероятных чрезвычайных ситуаций в апреле. По словам спасателей, основным источником ЧС природного характера является разрушение ледового покрова рек и первая волна весеннего половодья. Уровень воды пока ниже критического, начат процесс разрушения ледового покрова рек.

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В период вскрытия рек в регионе возможно образование заторов льда, резкие подъемы уровней воды, выход воды на пойму, подтопление пониженных участков местности. Это наиболее вероятно на участке Барнаул – Камень-на-Оби и на участке Тальменка – Зайцево – Шипицыно. Большие объемы запаса воды в снежном покрове и возможное превышение нормы осадков (по юго-востоку) может усложнить прохождение первой волны паводка.

Также в апреле ожидаются перепады ночных и дневных температур воздуха, гололедица на дорогах, а также возникновение тумана в утренние часы.