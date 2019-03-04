Горстка барнаульцев пришла на митинг в защиту старинной усадьбы

Новости 27.03.2019 16:00 514

10 человек вышли на пикет в поддержку дореволюционной усадьбы купца Михайлова в Барнауле. На её месте прокуратура края намерена построить свой офис. Работы по демонтажу уже начались.

Особое возмущение у активистов вызывает позиция Алтайохранкультуры. В учреждении тянут с защитой от сноса непризнанного памятника культуры. Общественная организация защиты прав потребителей «Гражданский патруль» совместно с учеными-историками и краеведами пытаются защитить непризнанное властями наследие. Ранее усадьба входила в перечень ОКН и находилась под государственной защитой, но в 2006 году по неизвестным причинам была лишена статуса памятника. На прошлой неделе начат снос флигеля.

Краевая прокуратура рассказала, будут ли сносить бывший особняк купца Михайлова Новости 04.03.2019 9:42 Рядом бывшей усадьбой купца Михайлова в Барнауле планируется возвести здание прокуратуры Алтайского края 2042

"На рассмотрении Алтайохранкультуры находится наше официальное заявление о включении усадьбы в перечень выявленных объектов культурного наследия. При содействии кандидата исторических наук Даниила Дегтярева мы собрали все необходимые сведения, подтверждающие её историческую и культурную ценность. И теперь не понимаем, почему в управлении государственной защиты памятников не дают никаких комментариев по этому поводу", - прокомментировал организатор пикета, представитель «Гражданского патруля» в Барнауле Игорь Берг.

Правозащитник отметил, что акция протеста прошла без нарушений. Никто из представителей власти к пикетчикам так и не вышел.