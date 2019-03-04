Краевая прокуратура рассказала, будут ли сносить бывший особняк купца Михайлова

Новости 04.03.2019 9:42 2043

Бывшая усадьба купца П.М.Михайлова на улице Партизанской, 99, в Барнауле может быть снесена в связи со строительством нового здания для прокуратуры Алтайского края. Об этом сообщили в социальных сетях историк Данил Дегтярев и представитель «Гражданского патруля» на Алтае Игорь Берг.

«Еще одной «горячей точкой» на карте исторического центра Барнаула может стать перекресток улицы Партизанской и проспекта Социалистического. Там расположена усадьба купца П.М.Михайлова, состоящая из двухэтажного кирпичного дома и двухэтажного полукаменного флигеля. Здания были построены в начале XX века и представляют историческую и даже архитектурную ценность, однако официального статуса объекта культурного наследия не имеют. Недавно стало известно, что занимавшая этот участок онкологическая поликлиника покинула его. Там планируется возвести новое здание для Прокуратуры Алтайского края. То есть вполне возможен снос исторических зданий», - рассказал Дегтярев в паблике Urban history.

Активисты направили обращение в краевую прокуратуру с просьбой сохранить усадьбу или хотя бы главный кирпичный дом. Сейчас они ждут ответа и готовят документы в Алтайохранкультуру для того, чтобы присвоить домам статус памятников архитектуры. Согласно материалам сайта «Госзакупки», здание прокуратуры планируется построить на территории соседнего участка по адресу улица Партизанская, 97.

И.о. прокурора Алтайского края Александр Фомин на запрос «Политсибру» о судьбе исторического здания ограничился формальным ответом.

«Прокуратуре Алтайского края для строительства административного здания предоставлен земельный участок по улице Партизанской, 97. В его границах отсутствуют объекты культурного наследия. Земельный участок расположен вне зон охраны и защитных зон объектов культурного наследия», - отметил Александр Фомин.

Каковая дальнейшая судьба бывшей усадьбы Михайлова, прокурор региона не уточнил. «Политсибру» продолжит следить за развитием ситуации.

Особняк по адресу Партзанская, 97 значится в Генеральном плане Барнаула как городская усадьба, построенная в 1908 году и снятая с государственного учета.