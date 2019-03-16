Удовлетворение на бумаге: повлияет ли оценка депутатов на судьбу Сергея Дугина

Новости 21.03.2019 7:15 735

«Политсибру» неоднократно обращался к теме ежегодного отчета главы Барнаула по итогам 2018 года. Сегодня мы расскажем о том, по какой шкале депутаты оценивают градоначальника и на что вправе рассчитывать Сергей Дугин 22 марта.

Как известно, после того как в городе отменили прямые выборы мэра, градоначальника по результатам конкурса отбирают депутаты местной думы – всего 40 человек. Тем не менее в Уставе муниципалитета говорится о том, что глава Барнаула подконтролен и подотчетен как населению, так и представительному органу власти.

Барнаульских единороссов заранее ознакомили с «болевыми точками» из доклада градоначальника Новости 16.03.2019 9:59 В отсутствие Сергея Дугина солировали два его заместителя 1052

Если исходить из практики, которая сложилась в Барнауле и других крупных городах края, то видов оценки, которую могут поставить депутаты градоначальнику всего две – «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». При такой скудной шкале особого разброса мнений, как правило не бывает. В Барнауле и Бийске прецедента с «двойками» не фиксировалось вовсе, Рубцовск в прошлом году отступил от шаблонов. Впрочем, даже такой вердикт на практике для главы Дмитрия Фельдмана не принес каких-то катастрофических последствий. Только второй «неуд» подряд может стать основанием для отстранения главы от должности.

Итак, какой будет процедура отчета? Известно, что депутаты всех четырех фракций БГД заранее готовят вопросы Сергею Дугину, но задавать их в формате диалога не будут. Заготовки передадут мэру заблаговременно, он, если посчитает нужным, часть сюжетов отразит в своем докладе, а кто-то из депутатов, возможно даст свои комментарии в СМИ, если журналисты спросят. На этом тема отчета сойдет на нет.

(У)молчание - золото: о чем Сергей Дугин не расскажет барнаульцам в своем отчете Аналитика 15.03.2019 7:15 "Политсибру" подробно изучил доклады градоначальника за прошлые годы 1557

Не было замечено, чтобы барнаульские депутаты обсуждали работу главы города со своими избирателями, очевидно, будут руководствоваться лишь собственными суждениями. Это превращает отчет в некий политический ритуал, не несущий в себе особого смысла. Жители Барнаула могли бы оценить работу своих депутатов по тому, как они встретят доклад Сергея Дугина, и по тем вопросам, которые они поставят перед мэром. Но это делается закулисно.

Однако будем честны: вероятность того, что несмотря на ворох проблем в муниципалитете Дугину будет поставлен «неуд», минимальна. Хорошо ли, плохо ли - город живет, все системы функционируют. Другое дело, самооценка - трезвомыслящий человек цену своей работе знает. Но это по срокам никак не связано с отчетом о работе за год.

В новейшей российской истории не так много случаев, когда мэры крупных городов получали «двойку» за свою работу. Прецедент с неудовлетворительной оценкой главе регионального центра был зафиксирован в 2015 году в Петрозаводске. Но трудно судить о тонкостях ситуации, в которой была выставлена эта оценка, поскольку мэр – Галина Ширшина – член партии «Яблоко».

Следите за цифрами: как проходят отчеты барнаульского градоначальника Новости 06.03.2019 7:10 Итоги работы за 2018 год Сергей Дугин представит через две недели 1543

Вряд ли Барнаул захочет пойти данным путем. Такой поворот событий отчасти бросает пятно на репутацию и региональной власти, достаточно вспомнить резонанс с Карелией - история с неудовлетворительной оценкой вышла далеко за пределы региона, став скандалом уже федерального масштаба.

Да и первый «неуд», напомним, не более чем тревожный звонок для мэра. Никаких юридических последствий такое решение представительного органа не несет (ФЗ № 131). Однако долголетие градоначальников не всегда зависит от зависит от формальной оценки по итогам года. Наметился тренд на отставки глав региональных центров.

За последние несколько месяцев в отставку ушли:

- Сергей Чеботарев (Тамбов);

- Александр Голков (Улан-Удэ);

- Илья Давиденко (Анадырь);

- Сергей Иванов (Липецк);

- Сергей Руденко (Курган);

- Евгений Коростелев (Биробиджан).

Но давайте вернемся в Барнаул. Так или иначе, ждать выступления Сергея Дугина остается всего пару дней. «Политсибру» подробно проанализирует все услышанное и представит своим читателям развернутый материал с заседания Барнаульской гордумы в ближайшие дни.