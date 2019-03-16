Барнаульских единороссов заранее ознакомили с «болевыми точками» из доклада градоначальника

Новости 16.03.2019 9:59 1053

Депутаты Барнаульской гордумы, входящие во фракцию "Единая Россия" рассмотрели тезисы отчета главы города о результатах деятельности администрации за 2018 год. Несмотря на в целом хвалебный тон, народные избранники высказали и ряд замечаний.

Любопытно, что Сергей Дугин на встрече отсутствовал и доклад представлял замглавы администрации города по экономической политике Вячеслав Химочка, а также первый замглавы, руководитель аппарата Вячеслав Франк. По информации "Политсибру", г-н Дугин с конца февраля находится в отпуске.

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Вячеслав Химочка отметил, что в 2018 году Барнаул оказался среди городов Сибирского федерального округа, лидирующих по объемам введенного жилья. Также докладчик акцентировал внимание на строительстве школ и детсадов, развитии туркластера «Барнаул - горнозаводской город». Не упустил возможность чиновник отчитаться и по федеральным проектам, благодаря которым в городе были отремонтированы дороги и благоустроены дворы и общественные территории.

Что касается проблем, то в докладе 22 марта депутаты услышат информацию по состоянию инженерных сетей и прохождению отопительного сезона, работы регионального оператора по ТКО, принятия Генплана города, переселения из аварийного и ветхого жилья, исполнения судебных решений и др.

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Ознакомившись с основными положениями отчета, депутаты-единороссы высказали предложения дополнить либо конкретизировать ряд вопросов, сказано на сайте администрации Барнаула.