Следите за цифрами: как проходят отчеты барнаульского градоначальника

Новости 06.03.2019 7:10 1545

22 марта глава Барнаула Сергей Дугин выступит перед депутатами гордумы с ежегодным отчетом о проделанной работе. На этот раз мероприятие обещает стать нерядовым: часть экспертов предполагает, что после отчета градоначальник объявит о своей отставке. «Политсибру» решил вспомнить, о чем рассказывал Сергей Дугин в прошлом году, а какие факты предпочел проигнорировать.

Отметим, что согласно Уставу города, градоначальник представляет гордуме ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, о результатах деятельности администрации города и подведомственных ему органов местного самоуправления.

На отчет в прошлом году Сергей Дугин затратил всего полчаса. Список тем не отличался оригинальностью. В перечне фигурировали жилищное строительство, ремонт дорог, состояние рынка труда, демография, развитие туризма, промышленность, социальная сфера и т.д. Вся статистика, представленная главой города, носила исключительно позитивный характер.

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Умолчал градоначальник о том, что в 2017 году в Барнауле, по сути, был сорван план по строительству жилья, а отрасль в целом находилась в кризисе. И из-за невыполнения показателей мэрия была вынуждена скорректировать план на 2018 год. Как не услышали депутаты и анализа причин сокращения населения в городе – впервые за несколько лет. А между тем Барнаул вновь перестал считаться 700-тысячником.

Не прозвучали в последнем отчете данные и о том, насколько эффективно в 2017 году использовалось муниципальное имущество. Сергей Дугин не привел суммы, которые пополнили городскую казну в результате приватизации.

По традиции, за бортом осталась информация о многомиллиардном долге муниципалитета по исполнительным листам. Вопрос, связанный с инвестициями, получил однобокое освещение: была названа общая сумма вложений, но не конкретизировались направления и инвесторы, привлеченные администрацией города.

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Доклад фактически свелся к перечислению параметров жизни города по основным сферам, без акцента на болевые точки и попыток провести глубокую аналитику.

Справедливости ради, короткий фрагмент речи главы города все-таки содержал в себе упоминание проблем. Мимоходом было сказано, что их невозможно решить в одночасье. К этой группе Дугин отнес вопросы переселения граждан из аварийного жилья, капремонт, очистку сточных вод и т.п.

Вероятно, в 2018 году в отчете все-таки появятся новые разделы и темы. Например, среди них - начало реализации мусорной реформы, принятие многострадального Генплана, качество услуг общественного транспорта после поднятия цен на проезд. Самым же напрашивающимся разделом станет тема «коммунального прорыва» в Барнауле минувшей зимой. Ждем!