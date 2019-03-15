(У)молчание - золото: о чем Сергей Дугин не расскажет барнаульцам в своем отчете

Аналитика 15.03.2019 7:15 1559

Через неделю с ежегодным отчетом перед депутатами Барнаульской думы выступит глава города Сергей Дугин. Каким он будет? «Политсибру» обратился к предыдущим докладам градоначальника, чтобы предположить, как будет выстроена его речь на этот раз. Представляем некоторые тенденции и выводы.

Доклады Сергея Дугина по своей структуре в точности копируют выступления предшественников. Зачастую темы, которые он освещает, имеют малого общего с полномочиями муниципалитета. Так, например, кочующий из доклада в доклад блок под названием «промышленность».

Каждый раз мэр рассказывает о количестве работающих в городе промпредприятий, индексе промпроизводства и т.д. Между тем никакого отношения к данной отрасли администрация города не имеет. В структуре исполнительной власти муниципалитета отсутствует подразделение, которое занималось бы промышленностью. Единственный формальный признак, позволяющий включать промплощадки в доклад, их географическая «прописка».

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Стало быть, нет никакой заслуги городских чиновников, что ИПП в 2017 году у барнаульских предприятий вырос на 5,5%. Равно как нет и вины в том, что ряд из них снизили объемы производства. А значит и нет смысла отчитываться о количестве промпредприятий, наладивших выпуск импортозамещающей продукции.

Куда скромнее в выступлениях Дугина, что в 2016-м, что в 2017-м году, звучала тема роста инвестиций, а о том, сколько новых инвесторов удалось привлечь и в каких конкретно отраслях, глава города даже не упомянул, хотя к созданию условий для инвесторов имеет непосредственное отношение.

К сожалению, ни в одном докладе Сергея Дугина так и не прозвучала тема эффективного использования муниципального имущества. Между тем согласно данным КУМС, за 2016 год в Барнауле было реализовано имущества на 144 млн рублей, в 2017 году – на 105 млн рублей. Очевидно, что мэрия не смогла реализовать ряд крупных объектов недвижимости, которые автоматически перешли в прогнозный план приватизации на следующий календарный период. Почему раздел, связанный с приватизацией, отсутствует в отчете мэра, остается загадкой.

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Заметим, сумма поступлений от сдачи в аренду муниципального имущества в 2017 году составила 273,2 млн рублей. Тогда как в 2016 году она равнялась 318,93 млн рублей. Ни глава города, ни профильный комитет объяснений этому факту не дают, надеемся, это интересно не только нашим читателям, но и депутатам.

Один из самых больных вопросов для горожан, не имеющих личного автомобиля – работа и качество общественного транспорта. В итоговых отчетах градоначальника за прошлые годы ничего не рассказывалось об оптимизации маршрутной сети, качестве подвижного состава, мерах по его обновлению, выросшей статистики ДТП с участием общественного транспорта. Эта тема стала особенно актуальной на фоне резкого подорожания проезда с 1 января 2019 года.

Интересным выглядит то, как в докладе Сергея Дугина камуфлируются проблемы. Обращаем внимание на жилищное строительство. При падении отрасли почти на 100 тысяч кв. м он говорил о дальнейшем развитии и «позитивной динамике». При этом ряд его подчиненных открыто высказывались об этой проблеме.

Ахиллесовой пятой администрации по-прежнему является улучшение жилищных условий молодых семей. Достаточно сказать, что за счёт средств краевого и городского бюджетов в 2017 году улучшили жилищные условия всего лишь 70 молодых семей, 92 семьи получили субсидии за счёт средств бюджета города на погашение части банковской процентной ставки по ипотеке. Многие не дождались своей очереди, достигнув оговоренного законом предельного возраста в 35 лет. В 2018 году жители несколько раз обращались в городскую администрацию с просьбой разъяснить, что будет дальше с программой для молодых семей. Надеемся, ответ на этот вопрос будет отражен в докладе градоначальника.

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Хотелось бы узнать, как мэрия справляется с программой по переселению из ветхого и аварийного жилья. Объемы финансирования и темпы расселения нуждающихся явно недостаточны, чтобы все завершить в оговоренные сроки. Так, в 2016 году в Барнауле было переселено 126 человек из аварийных домов. Годом спустя и вовсе 112 жителей. Тогда как число нуждающихся превышает несколько тысяч человек.

Сергей Дугин обычно подсвечивает в своих отчетах выигрышные моменты, те, что характеризуют работу горадминистрации с положительной стороны. Например, реализация федеральных программ «Безопасные и качественные дороги», а также «Комфортная городская среда». Смежные темы - места повышенной аварийности, чистка дорог от снега в зимнее время, благоустройство - замалчиваются.

Посмотрим, изменится ли эта тенденция по замалчиванию при подведении итогов за 2018 год. Ведь помимо всего перечисленного, мы ждем отчета о решении самой острой проблемы, которая минувшей зимой коснулась сотни тысяч горожан – ремонте коммунальных сетей.