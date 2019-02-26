Виктор Томенко не нашел профнепригодных среди алтайских мэров

Новости 18.03.2019 17:30 576

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, отвечая на вопросы журналистов в рамках финала конкурса «Лидеры России», отметил, что в Барнауле, Бийске и Рубцовске, где произошел ряд коммунальных аварий, руководящий пост занимают компетентные управленцы, сообщили «РИА-Новости».

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«На этих позициях у нас сегодня работают профессиональные люди. Они компетентны. Многим в наследство достались десятилетиями накапливавшиеся (проблемы). Мы выработали план и в том, и в другом, и в третьем городе, выполнение таких мероприятий, которые позволят нам не просто уменьшить объем «аварий», а резко их сократить и сделать это скорее каким-то чрезвычайным, а не привычной ситуацией в нашей жизни», - отметил Виктор Томенко.

В интервью с «Политсибру», которое глава региона давал в конце прошлого года, он отдельно остановился на оценке работы глав крупных муниципалитетов края.

«Я не высказывал публично неудовольствия деятельностью глав крупных муниципалитетов... В определенной степени губернатор, как высшее должностное лицо, которое представляет часть комиссии, отбирающей кандидатов для дальнейшего назначения местной властью, конечно, несет ответственность и за качество работы муниципальных органов власти и конкретно муниципальных глав. Но формального прямого инструмента воздействия на них нет, совет может лишить главу полномочий, учитывая мнение губернатора. За те полгода, которые я познакомился с ними, их муниципалитетами, посмотрел, как организована работа по разным направлениям, послушал оценки моих коллег из органов власти, я бы думал, что нет вопросов только к тому, кто не работает. Но в целом, я бы оценил работу наших глав, как удовлетворительную. К кому-то вопросов чуть больше, к кому-то меньше. Перечень вопросов, по которым надо работу подтягивать или перестраивать достаточно приличный... В целом надо повысить качество работы», - посоветовал главам городов Виктор Томенко.

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Напомним, после серии коммунальных аварий в Барнауле представители общественности высказали сомнение в компетентности главы города Сергея Дугина. Не исключено, что 22 марта после отчета об итогах 2018 года Дугин заявит об отставке. Однако официальных подтверждений данной информации пока нет.