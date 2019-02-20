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Друг Виктора Томенко назначен президентом врио губернатора Челябинской области

Новости
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Вечером 19 марта губернатор Челябинской области Борис Дубровский подал в отставку. Президент Владимир Путин принял ее и назначил врио главы региона первого замминистра энергетики Алексея Текслера, пишет "РИА Новости". Последний, как и его недавний начальник Александр Новак, друзья алтайского губернатора Виктора Томенко.

Президент уже провел рабочую встречу с Алексеем Текслером. Путин отметил, что Текслеру предстоит возглавить «чрезвычайно важный промышленный регион». Что касается основных задач, конечно, в фокусе внимания будут национальные проекты, в том числе экология, заверил главу государства врио губернатора.

Добавим, в январе 2019 года Текслер вошел в обновленный состав резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем главы государства.

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Интересно, что в конце 2015 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев официально объявил замечания ряду высокопоставленных чиновников, в их числе оказался и Алексей Текслер. Причиной стало "ненадлежащее исполнение государственными гражданскими служащими возложенных на них должностных обязанностей".

Отметим, что губернатор Алтайского края Виктор Томенко вместе с Текслером окончил Норильский индустриальный институт по специальности «экономика и управление в металлургии». Далее оба трудились на Норильском горно-металлургическом комбинате имени Завенягина. Затем их пути разошлись. Текслер возглавил администрацию Норильска, а Томенко вошел в состав правительства Красноярского края. 

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В Facebook доступна фотография, на которой в Сочи в 2014 году запечатлены Виктор Томенко, министр энергетики Александр Новак и первый замминистра Алексей Текслер.

Виктор Томенко: «Я не хотел бы быть губернатором на протяжении 20 лет»

Алексей Текслер родился в 1973 году в Челябинске, закончил Норильский индустриальный институт по специальности «экономика и управление в металлургии». Занимал различные должности в ГМК «Норильский никель», в 2008–2009 годах был главой администрации Норильска. На должность замминистра энергетики назначен в 2013 году, с 2014 года — первый заместитель.​ Входит в советы директоров «Зарубежнефти» и Федерального испытательного центра, был председателем совета директоров АНК «Башнефть».

 

Автор: Политсиб.ру

Фото: kremlin.ru