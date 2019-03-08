В Барнауле построят канализационный коллектор за 200 млн рублей. Его протяженность составит 11 километров, сообщает сайт газеты «Аргументы и факты – Алтай».
«В 2018 году за счет средств бюджета города проведен большой объем предпроектных работ: получены технические условия для подключения к существующим сетям водоотведения; утверждены «коридоры» для прокладки коллектора; получена топографическая основа. На конкурсной основе определена подрядная организация для проектирования - акционерное общество «Алтайкоммунпроект». Прокладка трассы будущего коллектора будет проходить в стесненных условиях, поэтому работа предстоит непростая», - рассказал на выездном совещании замглавы городской администрации Александр Алексеенко.
Ремонт аварийного канализационного коллектора планируется вести в течение двух недель