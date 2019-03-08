В Барнауле построят канализационный коллектор за 200 млн рублей

13.03.2019 12:02 624

В Барнауле построят канализационный коллектор за 200 млн рублей. Его протяженность составит 11 километров, сообщает сайт газеты «Аргументы и факты – Алтай».

«В 2018 году за счет средств бюджета города проведен большой объем предпроектных работ: получены технические условия для подключения к существующим сетям водоотведения; утверждены «коридоры» для прокладки коллектора; получена топографическая основа. На конкурсной основе определена подрядная организация для проектирования - акционерное общество «Алтайкоммунпроект». Прокладка трассы будущего коллектора будет проходить в стесненных условиях, поэтому работа предстоит непростая», - рассказал на выездном совещании замглавы городской администрации Александр Алексеенко.

По словам представителей мэрии, строительство напорного канализационного коллектора улучшит экологическую обстановку в двух барнаульских поселках – Лебяжье и Центральный. В планах городских властей – прокладка напорного коллектора в две нити, строительство двух новых и реконструкция двух существующих канализационных насосных станций в посёлке Центральном по улице Тополиной, 1а, в районе Опытной Станции в поселке Лебяжье. О точной стоимости работ станет известно после положительного заключения госэкспертизы, пока же речь идет о 200 млн рублей.