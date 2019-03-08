В ночь с 6 на 7 марта сотрудники «Рубцовского водоканала» расчистили место провала канализационного коллектора в районе ТЦ «Флагман» на проспекте Ленина, установили металлические конструкции для перекрытия верхнего свода коллектора, сообщает официальный сайт Рубцовска.
Напомним, накануне работ коммунальщики обнаружили просадку дороги, вскрыли асфальт и увидели прямо под дорогой пустоты. Чуть ранее, 5 марта, в городе ввели режим «ЧС» из-за обрушения центрального канализационного коллектора.
По словам экспертов, землю под дорогой смыло водой, которая просочилась из канализации. Провал случился на пересечении проспектов Ленина и Рубцовского. На место аварии прибыла тяжёлая техника. Автомобильное движение было перекрыто.
7 марта, сообщил директор Рубцовского водоканала Евгений Зазнобин, протечку устранили, провал грунта засыпали и открыли дорогу для автомобилистов.
Сейчас город ждет прибытия новой трубы для центрального коллектора. Доставка её займет несколько дней, а в целом восстановительные мероприятия планируется вести в течение двух недель. До сих пор жильцы окрестных домов жалуются на невыносимый запах нечистот в подвалах и на улице.
«Политсибру» продолжит следить за развитием ситуации.
В целом ремонт аварийного коллектора обойдется городу в 5 млн рублей