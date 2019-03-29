Экс-чиновник требует семь млн рублей с Амана Тулеева за ущерб деловой репутации

Новости 05.03.2019 12:20 518

Бывший чиновник Чебулинского района намерен взыскать с экс-губернатора Кемеровской области Амана Тулеева и ГТРК «Кузбасс» семь млн рублей за ущерб репутации. Более семи лет назад Тулеев публично обвинил его в воровстве, сообщил «Коммерсантъ».

В Центральном районном суде Кемерово начался судебный процесс по иску бывшего начальника МУП «Тепловые сети» Чебулинского района Александра Алабина к экс-губернатору Кузбасса Аману Тулееву о защите чести, достоинства и деловой репутации. Помимо компенсации, истец требует обязать Тулеева выступить с опровержением.

«Ты обдираешь их. Почему он ворует у своих односельчан? Почему он до сих пор не в наручниках?», - заявил Аман Тулеев на сессии облсовета 17 ноября 2011 года.

Юрисконсульт филиала ВГТРК — ГТРК «Кузбасс» пояснил суду, что в соответствии с п. 4 ст. 57 закона РФ «О СМИ» редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности, «если они являются фрагментом официальных выступлений должностных лиц госорганов».

Представитель бывшего губернатора заявила, что Тулеев исковые требования не признает. Адвокат отметила, что в цитате не упоминается фамилия Алабина. Критика была направлена в адрес МУП «Тепловые сети», в отношении которого в 2011 году была проведена аудиторская проверка. По итогам проверки было установлено, что уголь списывался бесконтрольно, также необоснованно завышались тарифы на муниципальные услуги и т.д.

В конце прошлого года центральный райсуд Кемерово постановил взыскать 150 тыс. рублей с Амана Тулеева за фразу «ну уволили там главу района за воровство, за хищение» в отношении бывшего главы Промышленновского района Алексея Шмидта.